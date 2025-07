Scommesse Europa League: quote e pronostico Atalanta-Everton

Analisi, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Europa League Atalanta-Everton.

Serata di adrenalina, attesa e speriamo festa a Bergamo, dove l'Atalanta ritrova il profumo d'Europa dopo 30 anni con una sfida davvero interessante contro l'Everton. Nerazzurri inseriti in un gruppo di ferro in cui c'è anche la presenza del Lione. Analisi, quote e pronostico del match proseguendo la lettura. Nella nostra guida, invece, i lettori troveranno pronsotici e quote vittoria per l'Europa League.

Atalanta che è ancora molto lontana dalla forma strabiliante dello scorso anno: sconfitta immeritata contro la Roma, ko con rimonta subito a Napoli e successo sofferto in casa contro il Sassuolo. Ma il vero cruccio è un gioco che ancora latita. Fattore campo che potrebbe essere una bella arma in più con l'Atalanta che ha perso un solo match interno in tutto il 2017. Modulo 3-5-2 con Petagna e Gomez in attacco.

Everton che ha avuto un calendario difficilissimo per ora e il risultati lo stanno evidenziando: Manchester City, Chelsea, Tottenham già incontrati e domenica c'è il Manchester United. Koeman per questo potrebbe risparmiare Rooney che dovrebber partire dalla panchina. Nei preliminari toffie a segno sia in casa del Ruzomberock che a Spalato.

Bet365 favorisce l'Atalanta a 2,37. Il pareggio vale 3,30. Stesso quota per il segno 2. Nonostante il fattore campo crediamo che il match sarà più equilibrato di quanto non dicano le quote. Un pareggio potrebbe essere la miglior soluzione qualità/prezzo.

Statistiche Opta per scommettere sul match:

Prima volta dell’Atalanta contro una squadra inglese in competizioni europee. o L’Everton invece ha sei precedenti contro squadre italiane in coppe europee: doppia sfida con Inter (1963/64), Milan (1975/76) e Fiorentina (2007/08) - l’unica vittoria dei Toffees (2N, 3P) è arrivata nell’ultima sfida con la Viola. o La vittoria sulla Fiorentina è anche l’unica sfida in cui l’Everton ha trovato il gol contro avversarie italiane in Europa. o L’Everton è andato sempre in gol negli ultimi otto incontri giocati in Europa (6V, 1N, 1P), tra qualificazioni all’attuale Europa League e la scorsa edizione. o L’Everton ha perso soltanto una delle otto trasferte nella fase a gironi di competizioni europee (5-0 contro il Benfica nell’ottobre 2009), trovando cinque vittorie e due pareggi. o Nell’ultima occasione in cui l’Everton ha giocato i gironi di EL (2014/15) ha ottenuto l’accesso alla fase successiva grazie a tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, mantenendo la porta inviolata in tre partite su sei. o L’ultima partita giocata in coppe europee dall’Atalanta è un quarto di finale di Coppa UEFA nel marzo 1991, contro una squadra italiana: pareggio e sconfitta per 2-0 contro l’Inter. o In coppe europee, l’Atalanta ha perso soltanto un incontro casalingo: 1-2 contro il Mechelen in semifinale di Coppa delle Coppe 1987/88; sei vittorie e tre pareggi completano il quadro. o Josip Ilicic è il giocatore dell’Atalanta con più presenze in Europa League, 24 condite da sette gol e due assist, tutti con la maglia della Fiorentina. o Wayne Rooney ha segnato 10 gol contro squadre italiane, tutti in Champions League: sei contro il Milan e quattro contro la Roma (le sue due vittime preferite in questa competizione



