Scommesse Copa America 2019: quote e pronostico di Peru-Brasile

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Peru-Brasile, ultima giornata del gruppo A di Copa America

Terza giornata del gruppo A di Copa America. In contemporanea fra San Paolo e Minas Gerais, vanno in scena Peru-Brasile e Bolivia-Venezuela. Noi esamineremo il match dell'Arena Corinthians che vede scontrarsi le prime due della classe, entrambe a 4 punti. Match delicatissimo per entrambe in vista della qualificazione ai quarti. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Peru-Brasile in questa pagina. Un elenco dei nuovi bookmakers aams è invece disponibile nella nostra guida dedicata.

La squadra di Gareca ha gli stessi punti della selecao ma ha un goal in meno nella differenza reti. Ovviamente dopo lo 0-0 contro il Venezuela e il 3-1 sulla Bolivia, in questa giornata arriva il match sulla carta più difficile. Con una sconfitta i biancorossi rischiano di uscire.

PERU' (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotun; Farfan, Cueva, Polo; Guerrero.

Se il Perù ha iniziato col freno a mano tirato ma poi ha messo la quarta, il percorso del Brasile (3-0 alla Bolivia e 0-0 contro il Venezuela) è esattamente il contrario. Ovvio che ci si aspetta molto da questa gara, sopratutto dagli attaccanti che contro la Vinotinto hanno deluso.



BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves,Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Casemiro, Arthur; Neres, Coutinho, Richarlison; Firmino.



Quote bet365: vittoria Peru 9,00 - pareggio 4,75 - vittoria Brasile 1,33 in un match da under over a scelta e no goal 1,61. Nessun trend particolare da segnalare negli ultimi match giocati dai reagazzi di Gareca mentre il Brasile, che non perde da ben 12 match, ha la porta inviolata da oltre 360 minuti. Gli ultimi due scontri diretti hanno visto un successo a testa, Prevediamo una vittoria sofferta da parte dei carioca.

