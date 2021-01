Sanchez, score 'da rivedere' sui rigori: 8 errori su 12 in carriera

Alexis Sanchez ha sbagliato contro la Sampdoria il suo ottavo rigore in carriera, sui dodici calciati in totale tra club e Nazionale.

L' perde dopo otto vittorie consecutive, e lo fa in malo modo contro la , nel giorni di - che invece strizzava l'occhio ai nerazzurri per un ipotetico sorpasso in vetta.

La partita contro la Sampdoria è cambiata dopo dieci minuti, quando Alexis Sanchez ha sbagliato il calcio di rigore per l'Inter, tirandolo verso Audero, protagonista anche dopo con tantissime parate decisive.

Ma perché l'Inter ha fatto tirare il rigore a Sanchez? Non c'era Lukaku, rigorista indiscutibile della squadra, ma numeri alla mano lo score dell'attaccante cileno non è per nulla soddisfacente.

Altre squadre

In carriera, con questo rigore, Sanchez ha tirato in totale 12 tiri dal dischetto tra Nazionale Cilena, , e Inter. Non ne ha tirati invece con le maglie di e .

Ebbene, sono ben otto gli errori siglati da Sanchez, con solo quattro tiri invece realizzati. I goal segnati sono uno con l'Inter, l'anno scorso contro il , e tre con l'Arsenal.

Si spiega forse anche così il debole tiro con cui Sanchez ha oggi contribuito alla sconfitta dell'Inter. I rigori non sono evidentemente la sua specialità.