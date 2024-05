Salernitana-Atalanta in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

L'Atalanta sfida la Salernitana con la testa rivolta anche al Marsiglia: dove vedere la partita dell'Arechi in tv e streaming.

Salernitana-Atalanta è uno dei due posticipi del lunedì che chiudono la trentacinquesima giornata di Serie A: il turno si chiuderà prima con il match dell'Arechi e poi con quello tra Udinese e Napoli.

La Salernitana è già aritmeticamente retrocessa in Serie B e spera solo di concludere con dignità un campionato disastroso. L'Atalanta è invece in corsa per un posto in Champions League, ma ha la testa rivolta anche alla gara di ritorno delle semifinali di Europa League in programma giovedì contro il Marsiglia.

La gara d'andata si è giocata al Gewiss Stadium: netta la vittoria dell'Atalanta, che si è imposta per 4-1 sulla Salernitana.

Partita Salernitana-Atalanta Competizione Serie A Data 6 maggio 2024 Orario 18:00 Stadio Arechi (Salerno)

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Zanoli, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Basic; Sambia, Vignato, Tchaouna; Ikwuemesi. All. Colantuono.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Bonfanti; Hateboer, Adopo, Pasalic, Bakker; Miranchuk, El Bilal Touré, Lookman. All. Gasperini.

Atalanta in vantaggio nei precedenti contro la Salernitana in Serie A: tre vittorie dei bergamaschi, altrettanti pareggi, una sola vittoria dei granata.