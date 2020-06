Romulo non rinnova con il Brescia: è ufficiale, la sua stagione è già finita

Romulo ha deciso di non prolungare il contratto che lo lega al Brescia oltre il 30 giugno. Gastaldello invece rinnova fino al 31 agosto.

Sono ancora dieci le partite a separare il dalla fine del campionato, ma di fatto per Romulo la stagione è già da considerarsi conclusa. A fermare il jolly brasiliano non sarà un infortunio o una lunga squalifica, bensì la sua precisa volontà di non rinnovare il contratto che lo lega al club fino alla fine del torneo.

Romulo è approdato al Brescia lo scorso 2 settembre in prestito dal e quindi è legato alle Rondinelle con un contratto con scadenza 30 giugno. A differenza di quanto stanno facendo molti suoi colleghi, che hanno deciso di prolungare con le società nelle quali militano al fine di giocare fino al termine di una stagione destinata a chiudersi, a causa del lungo stop imposto dal Coronavirus, in netto ritardo, non ha prolungato il suo contratto, mettendo quindi fine al rapporto con la società

A confermarlo è stato lo stesso Brescia, che ha contestualmente annunciato la scelta di Gastaldello di prolungare fino a fine agosto.

“La società Brescia Calcio annuncia di aver trovato un accordo per il rinnovo del contratto di Daniele Gastaldello fino al 31 agosto 2020. Il giocatore ha rinunciato alle due mensilità, marzo e aprile, in cui c’è stata la sospensione delle attività causa pandemia. L'articolo prosegue qui sotto Stesso discorso per il direttore sportivo, Stefano Cordone, che ha rinunciato alle due mensilità di cui sopra e ha prolungato la sua collaborazione con il Club. Al contrario, il brasiliano Souza Orestes Caldeira Romulo ha scelto di non continuare il rapporto pertanto, la collaborazione tra Club e giocatore, in scadenza oggi, può considerarsi conclusa”.

Romulo, 33 anni, chiude la sua avventura al Brescia dopo aver giocato ventitrè partite di campionato (condite da un goal) più una di Coppa .