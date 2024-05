Roma-Juventus in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

Roma-Juventus è il posticipo domenicale di lusso della Serie A: dove vedere la partita dell'Olimpico in tv e streaming.

ROMA-JUVENTUS: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

Obiettivo Champions League. Sia per la Roma che per la Juventus, una di fronte all'altra nel posticipo domenicale della trentacinquesima giornata di Serie A.

Con una semplice vittoria, la formazione di Massimiliano Allegri sarà certa di tornare in Champions dopo una stagione d'assenza. In attesa del ritorno contro il Bayer Leverkusen, invece, quella di Daniele De Rossi deve vincere per rimanere in corsa per il quarto o quinto posto.

La gara d'andata si è giocata all'Allianz Stadium e ha visto la Juventus prevalere per 1-0 grazie a una rete di Rabiot.

Tutte le informazioni utili sul posticipo Roma-Juventus: diretta tv, streaming e formazioni.

ROMA-JUVENTUS IN DIRETTA DOMENICA 5 MAGGIO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Roma-Juventus Competizione Serie A Data 5 maggio 2024 Orario 20:45 Stadio Olimpico (San Siro)

ROMA-JUVENTUS IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A DOMENICA 5 MAGGIO

ROMA-JUVENTUS IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-JUVENTUS

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

ROMA-JUVENTUS: IL CONFRONTO

Nettamente in vantaggio la Juventus nel bilancio degli scontri diretti in Serie A: i bianconeri hanno vinto più del doppio delle sfide rispetto alla Roma.