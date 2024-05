Roma-Bayer Leverkusen in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Europa League?

Roma e Bayer Leverkusen si affrontano nell'andata delle semifinali di Europa League: dove vedere la partita in tv e streaming.

ROMA-BAYER LEVERKUSEN: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

Roma e Bayer Leverkusen si ritrovano una di fronte all'altra dopo un anno, di nuovo nelle semifinali di Europa League, di nuovo a un passo dalla finalissima.

Da José Mourinho a Daniele De Rossi, la Roma accarezza il sogno della terza finale europea in tre anni. Ma di fronte c'è lo spauracchio Bayer Leverkusen, formazione ancora imbattuta in tutte le competizioni dall'inizio della stagione, nonché campione della Bundesliga con diverse giornate d'anticipo.

La doppia semifinale dell'edizione 2022/23 ha visto la Roma imporsi per 1-0 in casa e strappare lo 0-0 alla BayArena.

Tutto su Roma-Bayer Leverkusen, andata delle semifinali di finale di Europa League: dalle formazioni della partita, a diretta tv e streaming.

ROMA-BAYER LEVERKUSEN IN DIRETTA GIOVEDÌ 2 MAGGIO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Roma-Bayer Leverkusen Competizione Semifinali Europa League Data 2 maggio 2024 Orario 21:00 Stadio Olimpico (Roma)

ROMA-BAYER LEVERKUSEN IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE GIOVEDÌ 2 MAGGIO

ROMA-BAYER LEVERKUSEN IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BAYER LEVERKUSEN

Tutto ok per Lukaku, che giocherà titolare, così come Pellegrini nel classico ruolo di mezzala. Dovrebbe esserci anche Smalling, con Llorente terzino destro.

Il Bayer Leverkusen ha recuperato Tah, che giocherà dal primo minuto. L'ex Schick inizialmente in panchina, Boniface titolare.

ROMA (4-3-3): Svilar; Llorente, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Stanisic, Kossounou, Tah, Hincapié; Xhaka, Palacios; Frimpong, Wirtz, Grimaldo; Boniface. All. Xabi Alonso.

ROMA-BAYER LEVERKUSEN: IL CONFRONTO

Settimo confronto europeo tra Roma e Bayer Leverkusen: il bilancio sorride ai giallorossi, che hanno vinto sei volte contro un unico successo dei tedeschi.