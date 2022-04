Stadi Mondiali Qatar 2022: capienza e quali partite si giocheranno

I Mondiali 2022 in Qatar sono alle porte. Con il sorteggio di Doha si entra definitivamente nel vivo della competizione che, per la prima volta nella storia, si giocherà in inverno e non in estate. L'Italia non ci sarà, in quanto è stata eliminata dalla Macedonia del Nord nel playoff qualificazione, ma gli stadi locali si riempiranno per il Brasile, l'Argentina, la Spagna, la Germania e le altre grandi Nazionali che si daranno battaglia per portare a casa la Coppa del Mondo.

A proposito di stadi: quelli scelti per ospitare i Mondiali di Qatar 2022 sono otto. Si tratta del Khalifa International Stadium, dell'Al Janoub Stadium, dell'Education City Stadium, dell'Ahmad Bin Ali Stadium, dell'Al Thumama Stadium, dello Stadium 974, dell'Al Bayt Stadium e del Lusail Stadium. Di seguito, le principali caratteristiche di ognuno degli impianti in cui si giocheranno le partite.

KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM

Situato a Doha e inaugurato nel lontano 1976, ha subìto un'opera di rinnovamento nel 2017 proprio in vista dei Mondiali di quest'anno. In questo impianto si sono già disputate numerose competizioni di prestigio, tra cui la Coppa d'Asia e la Coppa del Golfo. Può contenere 45.416 persone e ospiterà otto gare, tra cui la finale per li terzo e quarto posto.

AL JANOUB STADIUM

Situato ad Al-Wakrah, a poco meno di 20 chilometri dalla Capitale Doha, ha una capienza di 40.000 posti. È stato inaugurato nel 2019, in occasione della finale della Coppa dell'Emiro di quell'anno. Ha ospitato anche la finale della Champions League asiatica del 2020. In questo impianto si giocheranno sette partite, tutte dei gironi o degli ottavi di finale.

EDUCATION CITY STADIUM

Impianto tra i più sostenibili del mondo, costruito al 20% con materiale ecologico, nel 2019 ha ricevuto una valutazione GSAS (Global Sustainability Assessment System) di cinque stelle prima di essere effettivamente inaugurato l'anno seguente. Conosciuto come 'il Diamante del Deserto', già sede della finale del Mondiale per Club 2021, ha una capienza di 40.000 posti e ospiterà otto partite dei Mondiali fino ai quarti di finale.

AHMAD BIN ALI STADIUM

Stadio da 40.000 posti, si trova ad Al Rayyan ed è stato costruito nel 2003 e poi ristrutturato nel 2016 per la Coppa del Mondo di quest'anno. È stato scelto come sede di sette partite fino agli ottavi di finale.

AL THUMAMA STADIUM

Situato nel distretto di Al Thumama, a 12 chilometri da Doha, è stato inaugurato nel 2021 e può ospitare fino a 40.000 persone. Sarà la sede di sette partite dei Mondiali, tutte dei gironi, degli ottavi di finale e dei quarti di finale.

STADIUM 974

Inaugurato nel 2021, ha ospitato la prima partita nel novembre dello stesso anno. Si tratta del primo stadio completamente smontabile della storia dei Mondiali: dopo la competizione verrà smantellato. Impianto da 40.000 posti, ospiterà sette partite tra fase a gironi e ottavi di finale.

AL BAYT STADIUM

È l'impianto che ospiterà la partita d'apertura dei Mondiali. Situato ad Al Khor, a 35 chilometri da Doha, con i suoi 60.000 posti a sedere è uno degli stadi più grandi della competizione, ma anche dei più importanti: ospiterà infatti ben nove partite dei Mondiali, tra cui una delle due semifinali. Inaugurato nel 2021, è già stato sede della partita d'apertura della Coppa araba andata in scena lo scorso anno.

LUSAIL STADIUM

Semplicemente lo stadio più importante tra quelli scelti per ospitare i Mondiali in Qatar, tant'è vero che ospiterà dieci partite (record), tra cui la finalissima. Si trova a Lusail, a 15 chilometri da Doha, ed è stato inaugurato quest'anno, a pochi mesi dall'inizio della competizione. La sua capienza è di 80.000 persone.