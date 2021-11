Sorteggio Mondiali 2022: quando e dove vederlo

Si avvicinano i primi Mondiali autunnali della storia. In Qatar, nel 2022, si svolgerà la competizione sportiva più importante del pianeta, pronta ad attirare a sè miliardi di persone. Primo passo per assistere al Mondiale qatariota, il sorteggio che determinerà gli otto gironi.

Ogni gruppo, come di consueto, avrà quattro squadre, provenienti da tutto il mondo. Sarà l'ultima volta con 32 squadre, visto e considerando come nel 2026 e nel 2030 è stata confermato l'allargamento delle Nazionali a 48, così da avere più rappresentanza dei continenti con meno rappresentative.

QUANDO CI SARÀ IL SORTEGGIO DELLA FASE FINALE?

Il primo aprile 2022 a Doha, capitale del Qatar e sede di molteplici gare dei Mondiali, si svolgerà il sorteggio per gli otto gruppi. 30 squadre conosceranno il proprio destino, eccezion fatta per le due provenienti dagli spareggi intercontinentali, ufficiali solamente in seguito. Quest'ultime conosceranno però il proprio gruppo in caso di qualificazione.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Nessun paletto previsto al momento del sorteggio, con unica certezza del Qatar nel girone A e testa di serie al pari delle migliori sette del ranking mondiale qualificatesi al torneo.

Le 32 Nazionali sono divise in quattro urne, a seconda del ranking FIFA. Ognuno degli otto gruppi di Qatar 2022 può contenere al massimo due squadre europee, mentre gli altri continenti non avranno due rappresentanti in ogni girone, ma al massimo una.

ORARI E STADI

A differenza del passato, gli orari e gli stadi in cui le squadre giocheranno non saranno già ufficiali al momento del sorteggio. Solamente in seguito le Nazionali conosceranno gli impianti e le fasce orarie precise che ospiteranno le proprie partite.

L'unica certezza è che le squadre sapranno però che le Nazionali dal gruppo A all'F giocheranno in determinati stadi, quelli dal C all'H in altri.

Gruppi A, B, E, F: Stadio Al Bayt, Stadio Internazionale Khalifa, Stadio Al Thumama, Stadio Ahmed bin Ali Gruppi C, D, G, H: Lusail Iconic Stadium, Ras Abu Aboud Stadium, Education City Stadium, Al Janoub Stadium

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DEI MONDIALI 2022 IN TV E STREAMING

La Rai, che ha acquistato i diritti dell'intero evento, proporrà in chiaro la diretta ad aprile 2022: sia in tv, probabilmente su Rai Sport 1, sia in streaming, su Raiplay.

Anche la FIFA renderà disponibile per tutti sui propri canali social, specialmente Youtube, il sorteggio della fase finale dei Mondiali.