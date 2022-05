Quando si fermerà la Serie A 2022/2023: calendario e pausa durante i Mondiali

Per la prima volta nella storia dei Mondiali, il torneo internazionale si giocherà in autunno. Tra novembre e dicembre si deciderà la Nazionale più importante del pianeta. Calendari stravolti per permettere lo svolgimento del Mondiale, che si giocherà come ovvio dopo tre mesi dall'avvio dei campionati più importanti.

In che modo sarà possibile coinciliare la Serie A 2022/2023, ad esempio, con i Mondiali qatarioti? La conclusione del torneo sarà a giugno, mentre l'avvio nel weekend di Ferragosto. Non solo, visto che la pausa di fine anno sarà decisamente più lunga, praticamente di due mesi.

SERIE A IN PAUSA PER QUANTO?

Per due mesi. Niente partite di Serie A dal 13 novembre al 4 gennaio. I club di Serie A dovranno liberare i propri giocatori a metà mese, per poi riaverli man mano dopo le varie eliminazioni delle proprie rappresentative. A inizio 2023 si ricomincia. Va da sè che molti giocatori continueranno ad allenarsi senza problemi causa mancata convocazione ai Mondiali, magari con amichevoli per rimanere in forma.

Nel caso della Serie A, del resto, non voleranno in Qatar tutti i giocatori italiani, così come quelli ivoriani, cileni e colombiani, per fare un esempio. Non giocheranno i Mondiali nemmeno gli svedesi, i macedoni, i greci e i bosniaci tra gli altri.

DOPO QUALE GIORNATA SI FERMA LA SERIE A?

La quindicesima. L'anno solare 2022 nel campionato di Serie A si chiuderà con il 15esimo turno. Il primo del 2023, dunque, sarà il 16esimo: un ritardo di quattro gare rispetto alla stagione 2021/2022, ad esempio. Da lì in avanti diversi infrasettimanali, ma anche come detto la possibilità di giocare fino a inizio giugno e non metà maggio.

