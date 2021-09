Quando esce Football Manager 2022?

Football Manager 2022 sta per arrivare sugli scaffali degli appassionati italiani: data di uscita e caratteristiche del gioco manageriale più famoso.

Con l'inizio della nuova stagione, inizia il countdown degli appassionati di videogiochi relativi al calcio, che attendono con ansia l'uscita dei titoli in versione 2021/2022.

Oltre a FIFA e Pes, a entusiasmare i 'gamers' è Football Manager, il gioco manageriale più famoso al mondo che permette di indossare i panni dell'allenatore e di provare a realizzare grandi imprese grazie a competenza e 'vision'.

Sports Interactive Games è pronta a lanciare la nuova versione del videogioco: scopriamo la data di uscita del nuovo Football Manager 2022 e le caratteristiche principali da conoscere per vivere un'esperienza videoludica al top.

FOOTBALL MANAGER 2022: DATA DI USCITA

L'uscita di Football Manager 2022 è prevista per martedì 9 novembre 2021.

FOOTBALL MANAGER 2021: CONFERMATA LA VERSIONE XBOX

Dopo l'esperimento della passata edizione, Sports Interactive Games ha deciso di proporre Football Manager 2022 sulle nuove Xbox Series X e S, oltre che sulla Xbox One. Un ritorno sulla console Microsoft, a 10 anni di distanza dall'ultima volta, che ha rappresentato una scommessa vinta. L'uscita del gioco nell'Xbox Edition è previsto per martedì 9 novembre per i possessori dell'Xbox Game Pass: una novità assoluta per il gioco manageriale.

FOOTBALL MANAGER 2021: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Football Manager 2021 sarà giocabile anche in versione mobile su tablet e smartphone, sulle piattaforme iOS e Android, e su Nintendo Switch.

Nelle prossime settimane verrano svelate le nuove funzionalità di Football Manager 2022, che andranno ad integrare quelle presenti nell'ultima versione.