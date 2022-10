Primo goal europeo per Joao Pedro col Fenerbahce: segna all'AEK Larnaca in Europa League

L'ex attaccante del Cagliari ha segnato il primo goal in carriera in una coppa europea: suo il provvisorio 1-0 all'AEK Larnaca.

Serata di prime volte nel corso della quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Joao Pedro si è sbloccato in ambito continentale segnando il primo goal della sua carriera in una coppa europea.

Proprio così, perché l'attaccante trasferitosi in estate al Fenerbahce dopo la chiusura della sua lunga esperienza al Cagliari, ha sbloccato la sfida del gruppo B contro l'AEK Larnaca infilando in rete il più facile dei tap-in su assist di Alioski.

Per Joao Pedro si tratta del secondo centro assoluto con la maglia della formazione turca, con la quale - fino a questo punto della stagione - aveva segnato 1 rete in 5 apparizioni in campionato agli ordini di Jorge Jesus.

Per il primo centro in ambito continentale, Joao Pedro ringrazia dunque il compagno Alioski che, scherzo del destino, è stato avversario dell'ex numero 10 cagliaritano nel giorno del suo esordio con la Nazionale italiana.

Un debutto tutt'altro che memorabile per il classe 1988 che ha vestito per la prima volta la maglia azzurra nella notte da incubo di Palermo contro la Macedonia, costata il mancato approdo ai Mondiali del Qatar.

In quel frangente Alioski rimase in campo per tutti i 90', mentre Joao Pedro fece il suo ingresso sul prato del 'Barbera' all'89', subentrando al posto di Berardi.