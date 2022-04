Pisa-Brescia dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PISA-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Serie B si conferma un campionato incerto ed entusiasmante, soprattutto al vertice: tante squadre in lotta per la promozione diretta, tra cui anche Pisa e Brescia.

Solo un punto di differenza in classifica tra le due compagini: toscani a quota 58, i lombardi seguono a 57 e sognano il sorpasso che avverrebbe con una vittoria in questo scontro diretto.

Il Pisa dovrà però riscattarsi dopo il pesante 5-1 subìto sul campo del Benevento nell'ultimo turno, mentre per il Brescia è arrivata una vittoria sul pericolante Vicenza (2-0): esordio positivo in panchina per Eugenio Corini, chiamato in sostituzione di Filippo Inzaghi.

Sorrise ai nerazzurri il match disputato lo scorso 27 novembre al 'Rigamonti', caratterizzato da ben dieci ammoniti (cinque per parte): decisivo Sibilli per la squadra di Luca D'Angelo.

Per rimanere informati su Pisa-Brescia vi basterà seguire gli aggiornamenti presenti su questo articolo: da quelli relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO PISA-BRESCIA

Pisa-Brescia è in programma per mercoledì 6 aprile 2022 allo stadio 'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani' di Pisa. Calcio d'inizio alle ore 19.

DOVE VEDERE PISA-BRESCIA IN TV

Pisa-Brescia sarà trasmessa da DAZN e sarà visibile grazie all'app dedicata e scaricabile su smart tv, utilizzabile anche tramite console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), oltre che tramite dispositivi come Tim Vision Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La visione dell'incontro sarà possibile anche grazie a Sky che lo trasmetterà sul canale Sky Sport (numero 253).

L'alternativa è rappresentata dalla piattaforma Helbiz Live, la cui app è disponibile su smart tv.

PISA-BRESCIA IN DIRETTA STREAMING

DAZN permetterà di seguire Pisa-Brescia anche da device come smartphone e tablet, oltre che da pc attraverso il browser.

Gli abbonati Sky potranno fruire del servizio Sky Go con l'apposita app; programmazione Sky visibile anche grazie a NOW.

Chiudono il quadro Helbiz Live e la sua applicazione, scaricabile sui vari dispositivi portatili; inoltre si potrà decidere di acquistare il singolo evento e di guardarlo sulla pagina Facebook dell'azienda, al costo di 3,49€.

PROBABILI FORMAZIONI PISA-BRESCIA

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Siega, Nagy, Marin; Sibilli; Torregrossa, Lucca. All. D'Angelo

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Adorni, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Proia; Leris; Moreo, Ayé. All. Corini