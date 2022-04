Perchè nel sorteggio dei Mondiali mancano tre squadre?

E' finalmente arrivato il primo aprile, che per gli appassionti calcistici equivale ad un solo pensiero: il sorteggio dei Mondiali 2022. A Doha, Qatar, verranno messi insieme, infatti, gli otto gironi che comporranno la Coppa del Mondo prevista tra novembre e dicembre, dando vita al primo torneo 'invernale' della storia.

Le migliori squadre del pianeta, eccezion fatta per l'Italia e alcune eliminate prima della fase finale come Turchia, Algeria, Egitto, Colombia e CIle, si sfideranno per vincere i Mondiali. Tutte conosceranno il proprio girone nel sorteggio. Tre di loro, però, avranno un destino un po' diverso.

A Doha sono presenti 29 nazionali qualificate ai Mondiali e non tutte le 32 previste nella fase finale. Il motivo? Devono ancora ottenere il pass via playoff, che si disputeranno a giugno. Causa conflitto, è stata posticipata Scozia-Ucraina, e conseguentemente la finale che vedrà il Galles attendere una delle due per l'ultimo posto europeo in Qatar.

Non sono state disputate ancora nemmeno le sfide tra Costa Rica e Nuova Zelanda, ovvero lo spareggio interzona Centroamerica-Oceania, e quella tra Australia-Emirati Arabi Uniti, playoff asiatico che porterà la vincente ad affrontare il Perù. Tutte e cinque le gare avranno luogo a giugno, il mese in cui sarà realmente completo il quadro delle qualificate.

COME SI SVOLGE IL SORTEGGIO SENZA TRE SQUADRE?

Semplice, al posto delle nazionali non ancora qualificate, verrà utilizzato un segnaposto. Insieme alle 29, nel quadro dei sorteggi ci sarà anche 'l'ultima squadra europea', la 'nazionale dello spareggio Asia-Sudamarica' e 'la rappresentativa proveniente dal playoff Oceania-Centroamerica'.

Il sorteggio non si sarebbe potuto svolgere a giugno, considerando il Mondiale distante pochissimi mesi. In questo modo, con i segnaposto, le squadre non ancora qualificate conosceranno eventualmente il proprio gruppo, mentre le 29 potranno già, pressapoco, studiare i propri avversari.

QUANDO SI GIOCANO GLI ULTIMI SPAREGGI?