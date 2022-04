Quando si gioca Scozia-Ucraina? La data del recupero

29 squadre su 32 hanno strappato il pass per giocare i Mondiali 2022 in Qatar. Al momento del sorteggio di Doha, dunque, non tutte le rappresentative dell'imminente Mondiale 'invernale' saranno presenti nell'urna. Mancano infatti cinque playoff per chiudere il cerchio delle qualificate: tra questi, quello tra Scozia ed Ucraina.

Da questi cinque playoff arriveranno le ultime tre qualificate, considerando che due vedranno protagonisti le squadre europee (la vincente tra Scozia ed Ucraina affronterà il Galles in finale), due l'interzona Asia-Sudamerica (Austalia o Emirati Arabi Uniti contro il Perù) e uno l'interzona Oceania-Centroamerica (Nuova Zelanda-Costa Rica).

SCOZIA-UCRAINA:LA DATA DEL RECUPERO

E' però il match tra Scozia ed Ucraina quello che attira la maggiore attenzione, considerando come la sfida è l'unica rinviata al pari della finalissima in cui il Galles è già qualificato. La sfida non si è giocata il 24 marzo per i noti fatti che stanno coinvolgendo il paese ucraino. Si sarebbe dovuto giocare in terra britannica, ma i giocatori sono scossi e l'organizzazione federale praticamente impossibile.

Non è ancora stata annununciato il recupero di Scozia-Ucraina, ma la FIFA ha annunciato che si disputerà a giugno: aprile e maggio, dunque, passeranno senza conoscere le ultime squadre qualificate al playoff, dato che anche le altre sfide si giocheranno a giugno.

UCRAINA DIRETTAMENTE AI MONDIALI?

In seno alla FIFA si è parlato di questa possibilità, ma nonostante una parte di tifosi mondiali voglia la qualificazione di Malinovskyi e compagni direttamente a Qatar 2022, non sembra una via percorribile per una serie infinita di motivi. Quando possibile, semplicemente, la Nazionale guidata da Oleksandr Petrakov proverà a battere la Scozia ed eventualmente il Galles per uno degli ultimi tre posti.

Essendo impegnata nel playoff, la squadra vincitrice tra Ucraina, Scozia e Galles è stata inserita in quarta fascia al sorteggio dei Mondiali, così come le altre provenienti dagli spareggi non ancora disputatisi. Il motivo? Per l'appunto la necessità programmata di sorteggiare i gironi di Qatar 2022, con tre segnaposto che rappresenteranno le squadre ancora mancanti.

In questo modo una tra Ucraina, Scozia e Galles affronterà una tra: