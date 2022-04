DIRETTA - Sorteggi Mondiali Qatar 2022 LIVE!

Oggi è il grande giorno, quello che per primo ci condurrà davvero verso i Mondiali che si terranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022: come ben sappiamo non ci sarà l'Italia, non qualificatasi per la seconda edizione consecutiva, ma lo spettacolo è comunque assicurato.

Alle ore 18 italiane (le 19 in Qatar) a Doha avrà luogo il sorteggio che definirà gli otto gironi: all'appello mancano ancora tre nazionali sulle 32 totali, che verranno fuori da un playoff europeo e dai due spareggi intercontinentali.

Tra le grandi favorite, come ad ogni edizione, troviamo naturalmente il Brasile, dominatore del girone di qualificazione sudamericano, senza dimenticare la Francia campione in carica e la nuova Germania di Flick, che sarà sorteggiata in seconda fascia.