Dalla Juventus al Modena: ufficiale, Bianco allenerà in Serie B

L'ex assistente di De Zerbi e Allegri torna in panchina col ruolo di tecnico di una prima squadra: guiderà i Canarini.

La passata stagione di Serie B per il Modena è stata quella dei rimpianti, soprattutto nella parte finale: i gialloblù di Attilio Tesser hanno sprecato le chance a propria disposizione per centrare la qualificazione ai Playoff, comunque alla portata.

Dopo due stagioni in panchina, dopo la fine dell'anno calcistico Attilio Tesser ha lasciato il club emiliano, che affronterà il suo secondo anno in cadetteria consecutivo dopo il ritorno avvenuto nel 2022.

Con una guida tecnica diversa: il Modena ha infatti ufficializzato l'arrivo di Paolo Bianco, che ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2025.

Nella passata stagione, Bianco ha fatto parte dello staff di Massimiliano Allegri alla Juventus, in veste di collaboratore tecnico. In passato, invece, ha affiancato Roberto De Zerbi nel corso delle sue avventure al Sassuolo (dopo il ritiro, avvenuto nel 2015) e allo Shakhtar Donetsk.

L'ultima esperienza in panchina, da allenatore della prima squadra, risale alla stagione 2018/19, quando ha guidato la Sicula Leonzio, nel Girone C di Serie C, fino a dicembre.

Il suo contratto, comunque, comprende una clausola relativa a un'opzione per il rinnovo fino al 2026: il Modena riparte da lui.