Napoli-Roma in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

Dopo Juventus-Milan, il menù dei big match validi per la 34ª giornata di Serie A offre Napoli-Roma.

Se i giallorossi, con la cura De Rossi, sono rinati ribaltando una stagione (semifinale di Europa League e zona Champions), gli azzurri sono alle prese con un'annata fallimentare che vede Kvara & co all'ultima chiamata per sperare ancora - seppur flebilmente - in un piazzamento continentale di maggior prestigio.

NAPOLI-ROMA IN DIRETTA DOMENICA 28 APRILE: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Napoli-Roma Competizione Serie A Data 28 aprile 2024 Orario 18:00 Stadio Maradona (Napoli)

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-ROMA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

NAPOLI-ROMA: IL CONFRONTO

Nei 175 precedenti tra Napoli e Roma bilancio in favore dei giallorossi, con 66 vittorie a 53. I pareggi, invece, sono 56.