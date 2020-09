Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali: ecco Osimhen, subito Pellegrini

Gattuso punta sul nigeriano in un 4-2-3-1 spregiudicato: fuori Demme, nessun mediano. Maran affianca Pjaca a Destro e fa esordire Luca Pellegrini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-GENOA

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

GENOA (3-5-2): Marchetti; Biraschi, Goldaniga, Masiello; Zappacosta, Lerager, Badelj, Zajc, Pellegrini; Pjaca, Destro. All. Maran

spregiudicato: Gattuso disegna un 4-2-3-1 senza mediani veri, con Demme in panchina e la coppia di centrocampo formata da Fabian Ruiz e Zielinski. Esordio dal primo minuto in per Osimhen, che sarà sostenuto da Lozano, Mertens e Insigne.

Altre squadre

Solito 3-5-2 per il , in cui fa il proprio esordio Luca Pellegrini, appena arrivato dalla . In attacco, assieme a Destro, c'è l'altro ex bianconero Pjaca. Marchetti torna a giocare in A due anni dopo l'ultima volta a causa dell'indisponibilità di Perin, colpito dal COVID-19.