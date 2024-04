Milan-Inter in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

Derby di fuoco a San Siro, dove l'Inter può matematicamente conquistare lo Scudetto: dove vedere la partita in tv e streaming.

MILAN-INTER: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

A San Siro va in scena un derby di fuoco, proprio come i due della scorsa stagione in semifinale di Champions League: l'Inter sfida il Milan per provare a conquistare matematicamente il ventesimo Scudetto della propria storia.

Basta pochissimo alla formazione di Simone Inzaghi per laurearsi campione d'Italia: una semplice vittoria contro il Milan e l'Inter sarà certa di terminare il campionato al quinto posto, tornando così a trionfare dopo tre anni.

La gara d'andata, giocata a settembre, ha visto l'Inter imporsi nettamente sul Milan: 5-1.

Tutte le informazioni utili sul derby Milan-Inter: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

MILAN-INTER IN DIRETTA OGGI 22 APRILE: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Milan-Inter Competizione Serie A Data 22 aprile 2024 Orario 20:45 Stadio San Siro (Milano)

MILAN-INTER IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A OGGI 22 APRILE

MILAN-INTER IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER

Occhio alla sorpresa di Pioli: Giroud in panchina, Leao prima punta, con la conferma di Musah nella zona di destra come a Roma. In mezzo al campo Adli si candida per una maglia da titolare al posto di Bennacer. Squalificato Thiaw, tocca ancora a Gabbia con Tomori.

L'Inter invece è praticamente già definita e può contare sui rientri dalle rispettive squalifiche di Pavard e Lautaro Martinez. L'unico dubbio riguarda la fascia destra: Darmian è avanti su Duimfries

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leao.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

MILAN-INTER: IL CONFRONTO

Inter in vantaggio negli scontri diretti in Serie A: i nerazzurri hanno vinto 15 partite in più rispetto al Milan in 179 precedenti.