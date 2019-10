Lukaku preoccupa Belgio e Inter: ancora problemi muscolari

Romelu Lukaku deve fare i conti con un fastidio al quadricipite che lo ha condizionato già contro la Juventus. Belgio e Inter aspettano risposte.

Il e l' aspettano notizie e sensazioni positive da Romelu Lukaku. Il giocatore nerazzurro è in ritiro con la sua Nazionale, che staserà affronterà San Marino per le gare di qualificazione ad .

Non una sfida impossibile per il Belgio, per usare un eufemismo. Per questo se Romelu Lukaku non darà le giuste rassicurazioni fisiche, come confermato dal commissario tecnico Roberto Martinez, non scenderà in campo (e proprio questo spera Antonio Conte).

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', infatti, l'attaccante dell'Inter si porta dietro un fastidio al quadricipite che lo ha condizionato nell'ultima gara con la dopo il forfait obbligato per .

In effetti Lukaku è apparso parecchio appannato contro la Juventus, pur restando in campo per tutti i novanta minuti di gioco. Nella giornata di oggi Martinez scioglierà ogni dubbio per la sfida contro San Marino.

L'Inter spera che il giocatore possa recuperare da questo problema fisico senza ulteriori carichi pesanti. Il giocatore, tuttavia, vorrebbe giocare anche per inseguire il 50° goal con la maglia del Belgio.