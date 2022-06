Kolarov annuncia il ritiro dal calcio giocato: "Mi iscriverò ai corsi da osservatore e ds"

Aleksandar Kolarov saluta il calcio giocato a 36 anni: "Ho sempre saputo che questo giorno prima o poi sarebbe arrivato".

La notizia era nell'aria, oggi ha assunto i crismi dell'ufficialità: Aleksandar Kolarov lascia in maniera definitiva il calcio giocato.

Una scelta presa da tempo, che sarebbe potuta arrivare già lo scorso gennaio: alla fine era prevalsa l'idea di proseguire fino al termine della stagione, essendo riconosciuta la sua importanza all'interno dello spogliatoio dell'Inter.

Il serbo ha affidato ad una lettera pubblicata dall'ANSA il suo saluto alla scena agonistica.

"Comunico oggi il mio addio al calcio giocato. Ho sempre saputo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato e, nonostante ciò, sono grato di essere riuscito a realizzare quello che è stato il mio sogno da sempre".

Già decisa la sua seconda vita, che avrà comunque a che fare col mondo del calcio.

"Adesso sono già proiettato verso la mia 'seconda vita' nel mondo del calcio - ha continuato - E per questo non appena saranno pubblicati i bandi, mi iscriverò ai corsi di abilitazione, prima da osservatore e subito dopo da direttore sportivo, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano".

L'ultima gara ufficiale giocata da Kolarov risale al 17 dicembre 2021, in occasione della vittoriosa trasferta di Salerno dell'Inter con cui è sceso in campo appena 15 volte in due stagioni, costellate da seri problemi fisici.

11 i trofei portati a casa in una carriera che lo ha visto indossare le maglie di Stella Rossa (per quanto riguarda le giovanili), Čukarički Stankom, OFK Belgrado, Lazio, Manchester City, Roma e, in ultima battuta, Inter appunto. Nel 2011 è stato premiato come miglior calciatore serbo dell'anno.