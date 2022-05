Juventus, ‘last dance’ per Chiellini allo Stadium: poi gli States

Questa sera, sicuramente, le lacrime non mancheranno. Perché diciassette anni non hanno bisogno di ulteriori commenti. Perché un pezzo di vita assieme resta scolpito nel cuore e nella mente. Perché, semplicemente, Giorgio Chiellini è tra i Grandi della storia juventina.

Ultimo atto casalingo, contro la Lazio, a chiudere così un’avventura maestosa. Nata da terzino sinistro, vissuta sfoggiando lo status di centrale extra lusso. Con abnegazione e determinazione, infatti, il Chiello è diventato un perno imprescindibile della recente egemonia bianconera.

Il 3 bianconero c’è sempre stato, anche in Serie B, anche quando ha deciso di snobbare importanti offerte provenienti dall’Inghilterra e dalla Spagna seguendo un unico obiettivo: affermarsi alla corte della Vecchia Signora. Centrato.

Mister nove scudetti consecutivi e svariati trofei, carriera alla mano, difficilmente avrebbe potuto chiedere di più. E infatti, da persona estremamente intelligente qual è, Giorgio si gode il percorso. Ultimi brividi rigorosamente a tinte bianconere, ultimi minuti da protagonista allo Stadium, con una casacca da titolare da sfoggiare prima della meritatissima e scontatissima standing ovation.

Insomma, si preannunciano emozioni forti: per Chiellini e per tutto il globo zebrato, che ha sempre amato un personaggio rude in campo e regale fuori. Due personalità differenti, sfociate entrambe nel massimo apprezzamento juventino. Tanto che il numero uno della Continassa, Andrea Agnelli, vorrebbe affidare immediatamente a Giorgio un ruolo in dirigenza.

Proposta, questa, che per il momento non sembrerebbe ottenere il gradimento del diretto interessato, più preposto a vivere un’esperienza negli States con 38 primavere sulle spalle.

Terminata l’avventura a Torino, infatti, per Chiellini si potrebbero spalancare le porte della Major League Soccer. Tentazione: Los Angeles FC. L’entourage del difensore toscano, giustappunto, sta portando avanti il discorso con la franchigia statunitense, nella speranza di definire un accordo sempre più probabile.

L’America chiama, Chiello risponderà “yes”. Spicca ciò che è stato fatto e ciò che rimarrà, perché l’amore tra le parti è forte e rimarrà per sempre indelebile. Proprio come confermato dal centrale al triplice fischio della Coppa Italia persa contro l’Inter.

Il Chiello, pronto a ottenere la sua presenza numero 560 con la Juventus, nei giorni scorsi ha lanciato un appello sui social:

“Come già sapete questa sarà la mia ultima stagione in bianconero. Per tutti voi tifosi che siete sempre stati al mio fianco, vi aspetto lunedì sera allo Stadium o da casa per gioire e festeggiare con me tutti questi anni di passione bianconera. Vi voglio bene”.

Accolto. Si va verso il sold out, con un intero stadio pronto ad applaudire sia Chiellini sia Dybala, entrambi al passo d’addio. Da domani per Madama sarà tempo di futuro, oggi di riconoscenza. Tutti in piedi per Chiellini, leggenda juventina e della Nazionale.