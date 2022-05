Chiellini saluta la Juventus: "Gioia, serenità e gratitudine. Grazie a tifosi e avversari"

Il 16 maggio 2022 rimarrà nella storia. Non solo per Giorgio Chiellini, ma anche quella della Juventus e del calcio. Il difensore toscano, infatti, saluta il suo Stadium dopo un'era in bianconero, per iniziare una nuova avventura altrove (probabilmente negli Stati Uniti).

In vista della sfida contro la Lazio, che vedrà Chiellini presente allo Juventus Stadium per l'ultima volta prima dell'addio, il capitano bianconero ha salutato i tifosi di tutto il mondo via social, con un messaggio in cui ringrazia la squadra di una vita, i compagni, gli amici, i dirigenti, gli allenatori e anche gli avversari.

Chiellini, via Instagram, ha utilizzato il suo numero, il tre, per raccontare le sue sensazioni nel giorno dell'addio allo Juventus Stadium: "Tre. Il mio numero. Ma anche le sensazioni che ora convivono nel mio animo. GIOIA , per un'avventura finita così, per aver realizzato ogni sogno, immaginabile e non, e di rimanere per sempre nella storia di questo grande club.

, per un'avventura finita così, per aver realizzato ogni sogno, immaginabile e non, e di rimanere per sempre nella storia di questo grande club. SERENITÀ , di scegliere il momento giusto per salutare, di lasciare ancora a un livello consono rispetto a quello che sono stato, di aver condiviso tanti valori ed emozioni che nessuno potrà mai cancellare.

, di scegliere il momento giusto per salutare, di lasciare ancora a un livello consono rispetto a quello che sono stato, di aver condiviso tanti valori ed emozioni che nessuno potrà mai cancellare. GRATITUDINE, per tutta la Juventus, per la famiglia Agnelli che mi ha adottato in tutti questi anni, per i miei affetti più cari e per tutte le persone a cui voglio bene, senza i quali non sarei la persona che sono adesso, perché loro sono stati una fonte inesauribile di supporto ed energia e mi hanno accompagnato sempre in questo lungo viaggio. Mi ritrovo così davanti al più bello dei tramonti, provando a immaginare una nuova alba. Perché il viaggio non finisce. Non so ancora che cosa mi aspetti dopo. Ma saranno un altro tempo e un’altra storia. Questo invece è il momento dei saluti e di un’infinita e profonda gratitudine".

In conclusione, Chiellini ringrazia fans e avversari con cui ha avuto a che fare negli ultimi 17 anni alla Juventus:

"Grazie. Grazie a tutti, ai tifosi e agli avversari. Grazie per avermi accolto, sopportato, supportato. Grazie per aver dato senso al significato della parola sogno. Grazie, fino alla fine, grazie".

Sipario, in attesa del ritiro o di un nuovo capitolo della carriera. Nel 2005 Chiellini è approdato alla Juventus e da lì ha vinto venti titoli, di cui nove Scudetti di fila. L'era è finita.