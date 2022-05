Mettersi alle spalle la delusione per la sconfitta patita in finale di Coppa Italia e provare a congedarsi, per questa stagione, dallo Stadium nel migliore dei modi. E’ questo l’obiettivo della Juventus che, nel 37° turno di Serie A, ospiterà a Torino la Lazio.

I bianconeri non hanno più nulla da chiedere al campionato, visto che la qualificazione alla prossima Champions League e già matematica, mentre i biancocelesti sono ancora a caccia di quei punti che varrebbero la certezza di una qualificazione europea.

Massimiliano Allegri, per l’occasione, disegnerà la Juve con un 4-2-3-1 nel quale, davanti a Szczesny, saranno De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Pellegrini a completare la linea difensiva.

Miretti e Rabiot comporranno il duo di mediana, mentre in avanti, a supporto dell’unica punta Vlahovic, ci saranno Cuadrado, Dybala e Bernardeschi.

Maurizio Sarri, il grande ex della gara, si affiderà invece al consueto 4-3-3. Patric ed Acerbi formeranno il duo centrale di una difesa completata da Lazzari e Marusic.

Chiavi del centrocampo affidate a Cataldi, con Milinkovic-Savic e Luis Albero interni, mentre in attacco non ci sarà Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste non è al meglio e potrebbe essere quindi Jovane Cabral il perno centrale di un tridente completato da Felipe Anderson e Zaccagni.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-LAZIO

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Miretti, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, J. Cabral, Zaccagni.