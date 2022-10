Iling-Junior fa assist, Fagioli segna: i giovani alleviano la crisi della Juventus

La Juventus conquista la terza vittoria consecutiva in campionato grazie alla voglia messa in campo dai suoi giovani: un tesoro per Allegri.

La Juventus si è presentata a Lecce nelle peggiori condizioni possibili: col morale a terra dopo la batosta dell'eliminazione dalla Champions League, i bianconeri hanno dovuto fare i conti anche con gli infortuni che hanno ridotto la rosa ai minimi termini.

Allegri ha convocato per la trasferta del 'Via del Mare' soltanto 19 giocatori, di cui 16 di movimento: in assenza di Vlahovic, k.o. per il dolore al pube, a sostenere il peso dell'attacco sono stati Milik e Soulé, con l'argentino che però non era l'unico classe 2003 schierato in campo.

A centrocampo figurava pure Miretti e, a questa colonia giovanile, nella ripresa si sono aggiunti anche Iling-Junior e Fagioli, proprio coloro che hanno impacchettato la rete del successo per smuovere una pericolosa impasse che rischiava di giocare un brutto scherzo.

Sono bastati 41 secondi a Iling-Junior per firmare un assist, il secondo consecutivo considerando anche la trasferta di Lisbona: il resto lo ha fatto Fagioli con un destro a giro che a molti ha ricordato quelli che resero celebre Alessandro Del Piero fin dalla tenera età.

L'ex Cremonese - primo calciatore nato nel 2001 a segnare con la Juventus in Serie A - non ha trattenuto l'emozione, lasciandosi trasportare dalla commozione del momento e dall'abbraccio di tutta la squadra, compresa la scarna panchina: una perla che, quantomeno, allevia la sofferenza della Juventus, paziente tutt'altro che guarita dall'involuzione.

A peggiorare il 'quadro clinico' vi sono anche i tanti infortuni che hanno complicato ulteriormente la vita ad Allegri: questa ventata di gioventù rappresenta, quindi, una boccata d'aria freschissima, a ridosso di una settimana che vedrà 'Madama' affrontare il PSG e l'Inter all'Allianz Stadium.

Un doppio impegno che si palesa proprio nel momento peggiore dal punto di vista gestionale, ma che può rappresentare un'altra occasione per mettere in vetrina i gioielli più splendenti del vivaio: chissà che, dalla loro freschezza fisica e mentale, la Juventus non riesca a ricavare un piccolo miracolo.