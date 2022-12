GOAL50 2022: Messi, Putellas e Maradona i vincitori eletti dal voto dei fan

Netta vittoria tra gli uomini e le donne, mentre tra le leggende i voti sono stati in bilico fino all'ultimo giorno.

Lionel Messi e Alexia Putellas sono stati eletti vincitori di GOAL50 2022, mentre Diego Maradona ha vinto il titolo nella speciale categoria Leggende Mondiali.

È il secondo anno in cui i ranking sono stati decretati da una serie di duelli testa a testa votati da tutti i fan sparsi per il mondo: i lettori di GOAL sono stati chiamati a eleggere i loro idoli.

Sono stati spesi milioni di voti tra tutte le varie categorie, e mentre Messi e Putellas hanno immediatamente dominato le loro categorie, la battaglia tra Pelé e Maradona è stata accesa fino all’ultimo.

I RISULTATI DI GOAL 50 (CATEGORIA MASCHILE)

Lo straordinario percorso al Mondiale di Messi lo ha visto arrivare fino in fondo e vincere in una finale straordinaria contro la Francia di Mbappé. Nel frattempo la classifica GOAL50 lo ha sempre visto in testa dall’inizio alla fine.

Il capitano dell’Argentina ha ora superato Cristiano Ronaldo con sei successi totali, primatista assoluto.

Messi è stato dominante in ogni testa-a-testa, compreso nelle sfide con CR7: ha ricevuto il 61,5% delle preferenze.

I RISULTATI DI GOAL 50 (CATEGORIA FEMMINILE)

Tra le donne, Alexia Putellas è stata dominatrice incontrastata. Così come Messi, anche lei ha avuto una percentuale di preferenze vincente su tutte le altre giocatrici che correvano per il titolo.

Anche in questo caso, come già l’anno scorso, è stata in testa dall’inizio alla fine.

Nel 2022 Putellas è diventata la prima a vincere per due volte di fila il Pallone d’Oro, oltre che vincere il FIFA The Best. Ora può aggiungere anche il suo secondo premio GOAL50.

I RISULTATI DI GOAL 50 LEGGENDE MONDIALI

Ben diverso è stato invece il voto per stabilire il vincitore tra le Leggende Mondiali, con Maradona e Pelé che si sono dati battaglia per la prima posizione.

I due iconici calciatori di Brasile e Argentina si sono divisi la vetta, avvicendandosi quasi ogni giorno, ma alla fine è stato Diego ad emergere come vincitore all’ultimo giorno, in concomitanza con la vittoria della sua amata Argentina in Qatar.

Infine, dopo ver raccolto milioni di voti, vogliamo ringraziare voi, i nostri lettori, per aver reso questa edizione di GOAL50 la più grande di sempre.

Arrivederci al 2023!