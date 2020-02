Finale Coppa Italia: quando si gioca, data, stadio e orario

Quando si gioca la finale di Coppa Italia 2019/20: data, stadio e orario.

, , e : quattro squadre sono ancora in corsa per raggiungere la finale di Coppa 2019/20. Dopo l'eliminazione della campione in carica, il trofeo passerà di mano.

FINALE COPPA ITALIA 2019/20: DOVE SI GIOCA

La finale della 2019/20 sarà giocata allo Stadio Olimpico di , sede fissa della finalissima dal 2008, ovvero da quando si è abbandonato il format andata e ritorno per passare alla gara unica.

FINALE COPPA ITALIA 2019/20: DATA E ORARIO

L'epidemia di coronavirus scoppiata a fine febbraio ha costretto la Lega a delle modifiche di calendario e allo spostamento di diverse gare di Serie A al 13 maggio, giorno in cui era stata fissata inizialmente la finale di Coppa Italia.

La Lega Calcio ha comunicato ufficialmente che la finale si disputerà quindi il 20 maggio 2020, presumibilmente alle ore 20.45.