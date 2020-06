Finale Coppa Italia Napoli-Juve, cosa succede in caso di parità al 90’? Niente supplementari, si va ai rigori

Dalle semifinali di ritorno è in atto un nuovo regolamento per la Coppa Italia: niente tempi supplementari in caso di parità, solo i rigori.

Prima delle due semifinali di ritorno di Coppa , e quindi prima della ripresa generale della stagione, la Lega aveva ufficializzato il cambio di regolamento per quanto riguarda la Coppa: niente tempi supplementari, ma direttamente i calci di rigore in caso di parità.

Una modifica del regolamento che però non abbiamo potuto toccare con mano nelle due semifianli di ritorno. Sia - che - infatti non hanno avuto bisogno dei calci di rigore per decretare i vincitori delle sfide.

NIENTE TEMPI SUPPLEMENTARI

Sarà quindi una finale che potrebbe essere a suo modo storica, quella tra Juventus e Napoli. Mercoledì 17 giugno all'Olimpico, infatti, in caso di parità al termine dei novanta minuti, l'arbitro Doveri farà battere direttamente i calci di rigore, senza passare per i tempi supplementari.

Un cambio di format per evitare un ulteriore dispendio fisico ai giocatori, reduci dalla pausa forzata e chiamati nei prossimi giorni a un vero e proprio tour de force.

I giocatori in campo in questo modo non giocheranno oltre i novanta minuti, preservando una condizione fisica che dopo tre mesi di inattività non può ovviamente essere al 100%. Tra l'altro Juventus e Napoli non sono impegnate nei recuperi della 25esima giornata che si giocheranno tra il 20 ed il 21 giugno, ed avranno comunque tempo per recuperare prima del loro nuovo debutto in .

I POSSIBILI RIGORISTI DI NAPOLI-JUVENTUS

In caso di qualsiasi punteggio di partità, quindi, si andrà ai calci di rigore. E chi sarebbe il favorito a quel punto? Beh, impossibile dirlo con certezza adesso. Sicuramente ci sarà un Cristiano Ronaldo con tanta voglia di riscatto, dopo il tiro dal dischetto sbagliato contro il Milan in semifinale, e difficilmente il portoghese sbaglia un rigore in una finalissima.

Per la Juventus oltre a CR7, sono a disposizione gente del calibro di Paulo Dybala e Miralem Pjanic. In campo ci sarà anche Bonucci, uno che i calci di rigore li tira molto bene. E poi Douglas Costa, Alex Sandro e Cuadrado. Bisognerà ovviamente vedere chi sarà ancora in campo al termine del tempo regolamentare.

Due nomi su tuttu invece per il Napoli, Insigne e Mertens. Già si dividono i rigori durante le partite, ma se saranno in campo entrambi tireranno sicuramente due dei cinque rigori della squadra di Gattuso.

Se sarà in campo anche Milik potrebbe essere un'arma per il Napoli. Koulibaly è un altro giocatore che ha imparato negli anni a tirare i rigori. Così come non vanno sottovalutati Zielinski e Callejon. Più difficile che sia in campo, ma molto bravo, Ghoulam.