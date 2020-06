Napoli-Inter 1-1: Mertens risponde a Eriksen, azzurri in finale di Coppa Italia

Eriksen illude l'Inter a inizio gara, Mertens timbra il pareggio ed entra nella storia del Napoli: gli uomini di Gattuso volano in finale di coppa.

Sarà il la seconda finalista della Coppa 2019/20: la squadra partenopea affronterà la , che ha eliminato il ieri sera allo Stadium. Superata l' di Conte con un botta e risposta nel primo tempo, il goal qualificazione lo firma Mertens, protagonista di una serata storica sul piano personale.

Passano appena tre minuti e la squadra di Conte è già in vantaggio: Eriksen pennella un insidioso calcio d'angolo ed Elmas devia leggermente la traiettoria, che beffa Ospina e riporta subito in equilibrio il discorso qualificazione. Evidente l'incertezza del portiere colombiano in questa occasione.

I nerazzurri tengono in mano il pallino del gioco effettuando un buon palleggio a metà campo, legittimando il vantaggio con tanti uomini chiamati a partecipare alla fase offensiva. Gli uomini di Gattuso non riescono a creare trame di gioco limpide e faticano a innescare le punte. Pochi minuti dopo lo stesso Ospina si riscatta parzialmente con un grande intervento su Lukaku, che sfiora il raddoppio da ottima posizione. Poco prima dell'intervallo Young rischia il secondo giallo con un duro intervento in ritardo ma viene graziato dall'arbitro.

La reazione dei padroni di casa arriva addirittura sul perfetto rinvio di Ospina, che sorprende gli avversari dopo un'azione d'angolo e lancia Insigne in velocità: il capitano azzurro taglia in area e serve un comodo pallone a Mertens, che deve solo appoggiare a rete per diventare il miglior marcatore della storia del Napoli.

Nella ripresa la squadra di Gattuso cambia marcia e si mostra più brillante sulla scia del pareggio ritrovato: l'allenatore calabrese manda in campo Callejon, Fabian Ruiz e Milik, mentre Conte risponde con Moses e Sanchez al posto di Candreva e Lautaro, autore di una partita poco convincente. E' proprio il cileno a rendersi subito pericoloso con un bel diagonale in area di poco a lato. Nel finale i nerazzurri alzano il proprio baricentro cercando l'assalto finale, ma la retroguardia azzurra regge bene sigillando l'accesso alla finale di .

Marcatori: 2' Eriksen (I), 41' Mertens (N)

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6,5; Di Lorenzo 6, Maksimovic 5,5, Koulibaly 6, Hysaj 6; Elmas 5,5 (65' Fabian Ruiz 6), Demme 5,5, Zielinski 6 (85' Allan sv); Politano 6 (65' Callejon 6), Mertens 6,5 (75' Milik 5,5), Insigne 7 (85' Younes sv).

INTER (3-4-1-2): Handanovic 5,5; Skriniar 6, De Vrij 5 (88' Ranocchia sv), Bastoni 5,5; Candreva 6 (73' Moses 5,5), Barella 5,5, Brozovic 6, Young 5; Eriksen 6,5 (88' Sensi sv); Lautaro Martinez 5 (72' Sanchez 6,5), Lukaku 6.

Ammoniti : Young, De Vrij, Ospina

Espulsi : nessuno

Arbitro : Rocchi