Napoli-Juve come nel 2012: Bonucci unico in campo

Azzurri e bianconeri, il 20 maggio 2012, si affrontavano all'Olimpico: di quelle squadre è rimasto solamente il centrale viterbese.

e si affrontano nuovamente in finale di Coppa . Accadeva il 20 maggio 2012 e lo stesso copione andrà in scena dopodomani. Altro giro, stesso stadio: l'Olimpico di .

Una gara affascinante, caratterizzata principalmente dalla figura di Maurizio Sarri. Che contro il suo passato potrebbe conquistare il primo trofeo da allenatore - nel Belpaese - legato al calcio professionistico. Il tecnico bianconero potrà fare affidamento su Leonardo Bonucci che, nel 2-0 di 8 anni fa, c'era. Eccome.

Un'onda azzurra trascinata da Cavani e Hamsik. Musica per le orecchie di Walter Mazzarri, all'epoca tecnico dei campani. Delusione, invece, per l'ex bianconero Antonio Conte e Alessandro Del Piero: alle prese con l'ultima gara alla corte della Signora.

E' cambiato tutto, e non potrebbe essere altrimenti. Ma non è cambiato il centrale viterbese. Insomma, l'unico superstite di quella sfida. Dalla difesa a tre, affiancato da Barzagli e Caceres, al pacchetto arretrato formato da quatto interpreti. Spalleggiato, ora, da un De Ligt sempre più in fiducia.

Leo negli anni s'è specializzato in tutto, anche nel provare un'avventura effimera - al - salvo poi tornare indietro nella più classica parabola del figliol prodigo. E, adesso, la rappresenta molto più di un semplice obiettivo.

Vincere per poi concentrarsi su campionato e . La sbarcherà in terra capitolina seguendo questa corrente di pensiero, fondamentale per cercare di superare un ostacolo alla volta.

Bonucci non se la dovrà più vedere con il tridente, e che tridente, rappresentato da Hamsik, Lavezzi e Cavani. Occhi puntati su Politano, Mertens e Insigne. Senza sottovalutare la bontà di Milik e Llorente, pedine che - soprattutto a gara in corso - possono dire decisamente la loro.

D'altro canto, Leo ha anche un obiettivo personale: archiviare definitiamente l'ultima finale disputata in questa competizione. Non con la maglia bianconera, bensì con quella del Milan. Proprio contro Madama , infatti, l'ex capitano rossonero rimediava un netto 4-0. Sfida che portò, successivamente, alla rottura con tanto di ritorno nel capoluogo piemontese.

Allenatore dei rossoneri? Gattuso. Personaggio profondamente rispettato da Bonucci: