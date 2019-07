Coppa Italia 2019/2020: tabellone, calendario e risultati

Tutte le informazioni sulla Coppa Italia 2019/2020: la formula, le date, il tabellone, il calendario e i risultati.

La Coppa 2019/2020 inizierà domenica 4 agosto 2019, con il primo turno eliminatorio, e si completerà mercoledì 13 maggio 2020 con la finale in programma come da tradizione allo Stadio Olimpico di .

In questa pagina tutte le informazioni sulla edizione 2019/2020.

FORMULA | DATE | TABELLONE

Partecipano alla manifestazione 69 società professionistiche (20 di , 22 di Serie B, 27 di Serie C) e nove squadre di Serie D (Adriese, Fasano, Fanfulla, Lanusei, Mantova, Matelica, Ponsacco, Sanremese e Turris). La formula attuale del torneo è stata introdotta nella stagione 2008/2009. Si comincia col primo turno eliminatorio che vede impegnate tutte le squadre di Serie C e D. Dal secondo turno eliminatorio (in programma domenica 11 agosto) entrano in gioco anche le squadre di Serie B. Dal terzo turno eliminatorio (domenica 18 agosto) troviamo in tabellone anche dodici squadre di Serie A: i club che hanno chiuso la Serie A 2018/19 dal nono al diciassettesimo posto più le tre neopromosse.

Le altre otto società di Serie A entrano in corsa a gennaio con gli ottavi di finale. Da lì in avanti la formula prevede quarti, semifinali e finale. Solo per le semifinali sono previste gare di andata e ritorno, per tutti gli altri turni si gioca in gara unica. Nei turni eliminatori giocano in casa le squadre entrate nel tabellone con il numero più basso, mentre dagli ottavi è previsto il sorteggio del campo in caso di sfide tra squadre di Serie A.

TESTE DI SERIE: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Roma, 8

Primo turno eliminatorio: domenica 4 agosto 2019

Secondo turno eliminatorio: domenica 11 agosto 2019

Terzo turno eliminatorio: domenica 18 agosto 2019

Quarto turno eliminatorio: mercoledì 4 dicembre 2019

Ottavi di finale: mercoledì 15 gennaio 2020, mercoledì 22 gennaio 2020

Quarti di finale: mercoledì 29 gennaio 2020

Semifinali andata: mercoledì 12 febbraio 2020

Semifinali ritorno: mercoledì 4 marzo 2020

Finale: mercoledì 13 maggio 2020

TURNI PRELIMINARI

PRIMO TURNO ELIMINATORIO

DATA ORA PARTITA 4 ago nd Triestina-Cavese 1 4 ago nd Pro Patria-Matelica 2 4 ago nd Virtus Francavilla-Novara 3 4 ago nd Reggina-LR Vicenza 4 4 ago nd Robur Siena-Mantova 5 4 ago nd Monza-Alessandria 6 4 ago nd Ravenna-Sanremese 7 4 ago nd Arezzo-Turris 8 4 ago nd Feralpisalò-Adriese 9 4 ago nd Catanzaro-Casertana 10 4 ago nd Imolese-Sambenedettese 11 4 ago nd Pro Vercelli-Rende 12 4 ago nd Piacenza-Viterbese 13 4 ago nd Catania-Fanfulla 14 4 ago nd Carrarese-Fermana 15 4 ago nd Monopoli-Ponsacco 16 4 ago nd Sudtirol-Fasano 17 4 ago nd Potenza-Lanusei 18

SECONDO TURNO ELIMINATORIO

DATA ORA PARTITA 11 ago nd -Vincente 1° turno 1 1 11 ago nd -Vincente 1° turno 2 2 11 ago nd -Vincente 1° turno 3 3 11 ago nd -Vincente 1° turno 4 4 11 ago nd -Vincente 1° turno 5 5 11 ago nd -Vincente 1° turno 6 6 11 ago nd - 7 11 ago nd - 8 11 ago nd -Vincente 1° turno 7 9 11 ago nd -Vincente 1° turno 8 10 11 ago nd Pordenone-Vincente 1° turno 9 11 11 ago nd -Vincente 1° turno 10 12 11 ago nd Stabia-Vincente 1° turno 11 13 11 ago nd -Vincente 1° turno 12 14 11 ago nd Trapani-Vincente 1° turno 13 15 11 ago nd -Vincente 1° turno 14 16 11 ago nd -Vincente 1° turno 15 17 11 ago nd -Vincente 1° turno 16 18 11 ago nd Virtus Entella-Vincente 1° turno 17 19 11 ago nd Pisa-Vincente 1° turno 18 20

TERZO TURNO ELIMINATORIO

DATA ORA PARTITA 18 ago nd -Vincente 2° turno 1 1 18 ago nd -Vincente 2° turno 2 2 18 ago nd -Vincente 2° turno 3 3 18 ago nd Vincente 2° turno 4-Vincente 2° turno 5 4 18 ago nd -Vincente 2° turno 6 5 18 ago nd Vincente 2° turno 7-Vincente 2° turno 8 6 18 ago nd -Vincente 2° turno 9 7 18 ago nd -Vincente 2° turno 10 8 18 ago nd -Vincente 2° turno 11 9 18 ago nd -Vincente 2° turno 12 10 18 ago nd -Vincente 2° turno 13 11 18 ago nd Vincente 2° turno 14-Vincente 2° turno 15 12 18 ago nd -Vincente 2° turno 16 13 18 ago nd Vincente 2° turno 17-Vincente 2° turno 18 14 18 ago nd -Vincente 2° turno 19 15 18 ago nd -Vincente 2° turno 20 16

QUARTO TURNO ELIMINATORIO

DATA ORA PARTITA 4 dic nd Vincente 3° turno 1-Vincente 3° turno 2 1 4 dic nd Vincente 3° turno 3-Vincente 3° turno 4 2 4 dic nd Vincente 3° turno 5-Vincente 3° turno 6 3 4 dic nd Vincente 3° turno 7-Vincente 3° turno 8 4 4 dic nd Vincente 3° turno 9-Vincente 3° turno 10 5 4 dic nd Vincente 3° turno 11-Vincente 3° turno 12 6 4 dic nd Vincente 3° turno 13-Vincente 3° turno 14 7 4 dic nd Vincente 3° turno 15-Vincente 3° turno 16 8

OTTAVI

DATA ORA PARTITA 15-22 gen nd Napoli-Vincente 4° turno 1 1 15-22 gen nd Lazio-Vincente 4° turno 2 2 15-22 gen nd Atalanta-Vincente 4° turno 3 3 15-22 gen nd Inter-Vincente 4° turno 4 4 15-22 gen nd Milan-Vincente 4° turno 5 5 15-22 gen nd Torino-Vincente 4° turno 6 6 15-22 gen nd Roma-Vincente 4° turno 7 7 15-22 gen nd Juventus-Vincente 4° turno 8 8

QUARTI

DATA ORA PARTITA 29 gen nd Vincente ottavo 1-Vincente ottavo 2 1 29 gen nd Vincente ottavo 3-Vincente ottavo 4 2 29 gen nd Vincente ottavo 5-Vincente ottavo 6 3 29 gen nd Vincente ottavo 7-Vincente ottavo 8 4

SEMIFINALI

DATA ORA PARTITA 12 feb nd Vincente quarto 1-Vincente quarto 2 - 12 feb nd Vincente quarto 3-Vincente quarto 4 -

DATA ORA PARTITA 4 mar nd Vincente quarto 2-Vincente quarto 1 - 4 mar nd Vincente quarto 4-Vincente quarto 3 -

FINALE