Finale Coppa Italia 2020 Napoli-Juventus: quando si gioca, data, stadio, orario, tv

Quando si gioca la finale di Coppa Italia 2019/20 tra Napoli e Juventus: squadre in campo mercoledì 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma (ore 21).

La finale di Coppa 2019/20 vedrà sfidarsi il e la . I bianconeri, che hanno superato il in semifinale, affronteranno dunque la formazione allenata da Gattuso, che nell'altra semifinale ha avuto la meglio sull'Inter. Squadre in campo mercoledì 17 giugno allo Stadio Olimpico di , con fischio d'inizio alle ore 21.00.

FINALE COPPA ITALIA 2019/20: DOVE SI GIOCA

La finale della 2019/20 si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma, sede fissa della finalissima dal 2008, ovvero da quando si è abbandonato il format andata e ritorno per passare alla gara unica.

FINALE COPPA ITALIA 2019/20: DATA E ORARIO

L'emergenza Coronavirus scoppiata a fine febbraio ha costretto la Lega a delle modifiche di calendario. La finale di Coppa Italia, inizialmente programmata per il 13 maggio, si disputerà il 17 giugno 2020, con fischio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE NAPOLI-JUVENTUS IN TV

La finale di Coppa Italia 2020 tra Napoli e Juventus verrà trasmessa in diretta e in esclusiva sulle reti RAI. Il canale che trasmetterà la partita, come da tradizione, sarà RAI 1. Sarà possibile assistere a Napoli-Juventus anche in diretta sul sito della RAI oppure tramite l'applicazione RaiPlay, utilizzabile su dispositivi come computer, smartphone o tablet anche attraverso il sito www.raiplay.it.