FIFA 20: uscita PS4, novità, FUT, copertina e prezzo

Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo gioco di EA Sports, dal Viaggio al VAR, passando per meteo e realtà virtuale.

La saga di FIFA continua, sempre più in ascesa ma in continua contrapposizione con i rivali di PES. Grazie al FIFA Ultimate Team che ha fatto del gioco di EA Sports un vero e proprio must anche tra i giocatori calcistici reali, il videogioco calcistico si prepara ad una nuova versione: l'edizione 20 in uscita nel 2019.

FIFA 20 vedrà la luce nei prossimi mesi, deciso ad innovarsi ancora una volta dopo aver acquisito i diritti per la nella passata edizione, sfruttando l'addio a Konami.

QUANDO ESCE FIFA 20?

La data precisa non è stata ancora svelata, ma FIFA 20 dovrebbe essere disponibile come di consueto a fine settembre. Del resto è stato rilasciato il 28 di tale mese, mentre un anno prima il 29.

Considerando che viene di solito pubblicato l'ultimo venerdì, la data d'uscita di FIFA 20 dovrebbe collocarsi il 27 settembre.

TRAILER FIFA 20 EA PLAY

L'annuncio ufficiale di FIFA 20 dovrebbe dunque arrivare probabilmente a giugno a margine dell'EA Play Event, previsto all'Hollywood Palladium di Los Angeles tra il 7 e il 9. Nella prima giornata di fiera dovrebbe arrivare il primo teaser trailer, le informazioni sul motore di gioco e le squadre sponsor del nuovo titolo di EA Sports.

FIFA 20 SU PS4, XBOX ONE, PC, SWITCH E STADIA

In attesa della nuova generazione di console e dell'annuncio di Playstation 5 e Xbox Scarlett, FIFA 20 sarà sicuramente disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e PC. Dovrebbero essere annunciate anche le versioni mobile e Nintendo Switch a meno di sorprese, probabilmente però con meno caratteristiche.

La vera novità del mercato sarà però rappresentata da Stadia, il nuovo servizio di Google (non una vera e propria console ma un servizio ) che a quanto sembra dovrebbe permettere ai videogiocatori di poter giocare su ogni dispositivo: sia esso tablet, pc, . Previa forte connessione su cui contare.

COPERTINA FIFA 20

Difficilmente Cristiano Ronaldo comparirà nuovamente sulla copertina di FIFA. Il fuoriclasse della è stato eliminato dalle ultime versioni del videogioco, probabilmente a causa delle vicende extra-sportive del portoghese. Al suo posto, su FIFA 19, ci sono Neymar, Kevin De Bruyne e Paulo Dybala. Proseguiranno loro? Improbabile.

La grande star in ascesa è Mbappe, il nome più plausibile per la copertina di FIFA 20. Del resto il è già partner del videogioco e il campione francese sarebbe la scelta più ovvia. Messi, invece, è il re di PES dopo esserlo stato proprio di EA Sports.

Occhio però alle sorprese, visto che un sondaggio da parte di FIFPro, ovvero dell'associazione dei calciatori professionisti, ha visto come più votato il coreano Son: EA Sports potrebbe anche decidere di utilizzare lui così da avere una spinta notevole nei mercati asiatici.

PREZZO FIFA 20

Quanto costerà il nuovo gioco di EA Sports? Ci saranno diversi prezzi per FIFA 20, considerando l'edizione standard e due ulteriori ancora da nominare. Probabile conferma per la Champions e l'Ultimate, o in alternativa con il nuovo nome da copertina.

Se il prezzo di FIFA 19 dovesse essere confermato, allora spazio nuovamente al gioco per 69,99 euro. Il costo della Champions è stata venduta per 79,99 euro, mentre la versione Ultimate, con diversi oggetti per il FUT e il resto del videogioco, ha avuto un prezzo di 99,00 euro.

LICENZE FIFA 20

Come già accaduto su FIFA 19, anche nella nuova edizione del gioco di EA Sports ci sara la Champions League in esclusiva. Insieme al maggiore torneo per club anche la , così come la . Nessun problema per la , mentre la B non dovrebbe avere la licenza.

Caso particolare quello della Serie C brasiliana, che sarà presente ma senza avere i nomi dei giocatori reali.

ICONE FIFA 20

Tantissime quelle presenti nell'edizione 19, ancor più nel nuovo titolo. Tanti nomi come Totti, Zidane e Pirlo potrebbero trovare spazio e allargare così il roster dei fuoriclasse del passato. In FIFA 29 le nuove Icons, o leggende che dir si voglia, erano state 32.

NOVITÀ FIFA 20

Quali nuove caratteristiche presenterà FIFA? Difficile dirlo per ora, ma sicuramente queste saranno in parte svelate a giugno a margine della già citata fiera EA Play. Si attendono buone nuove riguardo la tecnologia, le varie modalità, nonchè le leggende e la realtà virtuale.

Nuovi stadi FIFA 20. Vista la promozione in Premier, ci saranno gli impianti di e , nonchè quello del . Possibile anche l'annuncio di nuove aggiunte anche per quanto riguarda Serie A e Liga.

Meteo dinamico FIFA 20. Se ne parla da anni e non è da escludere che finalmente EA Sports possa inserire i cambiamenti climatici durante la gara. Sole e palla perfettamente da un piede all'altro? No, pioggia improvvisa e tutot più duro, sia in amichevole, sia nell'Ultimate Team.

VAR FIFA 20. La grande introduzione tecnologia degli ultimi anni non può lasciare indifferenti e per questo motivo una minima apertura in questo senso ci sarà. Resta da capire come verrà introdotto.

Il nuovo Viaggio su FIFA 20. Il Journey con ALex Hunter ha chiuso i battenti, con cosa verrà sostituito? Una domanda che assilla tantissimi videogiocatori: una risposta solamente in estate.

Realtà virtuale FIFA 20. Sempre più giochi possono essere utilizzati grazie ai vari dispositivi di realtà virtuale. Per ora non FIFA, anche se EA Sports starebbe valtuandone l'inserimento da anni. Che sia la volta buona?