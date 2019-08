FIFA 20 modalità carriera, le novità: conferenze, morale, personalizzazione allenatore

FIFA 20 annuncia tutte le novità presenti nella nuova modalità carriera: dalla personalizzazione allenatore fino alle conferenze dinamiche.

Dopo anni e anni di feedback e richieste da parte di tutta la community, la Ea Sports ha finalmente deciso di apportare modifiche rilevanti per quanto riguarda la modalità carriera su FIFA 20.

Rispetto alle scorse edizioni si caranno un cambiamento piuttosto radicale per quanto riguarda interfaccia, relazione con i media e giocatori, impatto sul club e personalità dell'allenatore.

Di seguito vi elenchiamo quali saranno le novità più importanti che troverete su FIFA 20 nella nuova modalità carriera.

CONFERENZA STAMPA E CONVERSAZIONI TRA GIOCATORI

Le Conferenze Stampa saranno la sede principale dove il manager potrà gestire domande e risposte, sia prima di importanti partite che subito dopo. Entrambe le Conferenze Stampa si svolgeranno in nuovi scenari, realizzati appositamente per l’esperienza Carriera Allenatore.

Le Conversazioni tra Giocatori serviranno principalmente come interazione One-to-One tra il manager e i giocatori della squadra attraverso una interfaccia di messaggistica simulata. Il tutto inciderà ovviamente in maniera diretta sul morale della squadra e sulle prestazioni.

SISTEMA MORALE GIOCATORE

Come detto nella modalità carriera di FIFA 20 sarà molto importante il rapporto con i giocatori, che verrà influenzato da diversi fattori che vanno dal tempo di gioco e dalle aspettative salariali alle performance di un giocatore in campo e al rendimento della squadra. Inoltre, anche le risposte in Conferenza Stampa e le risposte dei giocatori nelle conversazioni One-to-One incidono sul morale dei giocatori.

PERSONALIZZAZIONE DELL'ALLENATORE

Rispetto alle precedenti edizioni, la personalizzazione dell'allenatore sarà decisamente più dettagliata. La nuova esperienza di carriera manageriale offrirà la libertà di creare un avatar che rifletta uno stile e lo veda riflesso nel gioco.

Inoltre, ora si potrà cambiare l'outfit del manager in qualsiasi momento della stagione. Un altro elemento molto importante è la possibilità di creare avatar sia maschili che femminili: è la prima volta nella Modalità Carriera.

SCREENSHOT LIVE NEWS

Cambia finalmente anche l'interfaccia delle news, probabilmente l'area più basica e fredda nelle precedenti modalità carriera. In FIFA 20, verranno utilizzate schermate di gioco che mostrano i momenti chiave di ogni partita e creano notizie rilevanti da questi contenuti. Questo renderà possibile di creare una storia personale e diversa all'interno della carriera.

INTERFACCIA UTENTE DELLE LEGHE

Ogni campionato con licenza avrà la sua interfaccia e il suo layout nella nuova modalità carriera. Il risultato sono le 5 uniche personalizzazioni del Menù Centrale UI che riflettono fortemente i brand originali di Premier League, , , e . Oltre ovviamente a Champions ed .

POTENZIALE GIOCATORE DINAMICO

Da quest'anno la crescita di un giocatore sarà influenzata dalle sue prestazioni sul campo. Questo non vale soltanto per i giocatori giovani, ma anche per quelli a fine carriera che vedranno così il loro overall diminuire con un intervallo di tempo più lungo in caso di buone prestazioni e presenze sul campo.

NUOVI SCENARI PER TRATTATIVE

Nella modalità carriera di FIFA 20 verranno introdotti anche nuovi scenari per le trattative come il Rooftop Lounge e il Ristorante. Un'altra aggiunta importante sotto l'aspetto interattivo, spesso troppo trascurato nelle edizioni precedenti.