FIFA 20 FIFA Street: torna ufficialmente la modalità da strada, si chiamerà Volta

Dopo anni di attesa, FIFA ripropone la modalità Street che tanto andava di moda nel primo decennio del nuovo millennio. Sarà all'interno di FIFA 20.

Il re assoluto era Ronaldinho, che ai tempi del incantava con i suoi numeri da giocoliere sui campi di Champions e della , negli spot e sì, proprio in FIFA Street. Un decennio e tante voci dopo, EA Sports ripropone il suo personale calcio da strada. Stavolta non con un gioco a parte, ma all'interno di FIFA 20.

Già nel trailer dell'evento EA Play previsto l'8 giugno sembrava certo che venisse inserito FIFA Street in FIFA 20, ma alla conferenza di presentazione del nuovo capitolo si sono sciolti gli ultimi dubbi. Undici anni dopo FIFA Street 3, che segnò l'arrivederci al brand, sarà possibile sfidare i propri avversari in campetti improvvisati videoludici.

FIFA Street su FIFA 20 fa parte di Volta e di fatto si chiamerà in questo modo, un contenitore di modalità alternative voluto da EA Sports per il suo nuovo titolo. Come le gare dalle regole speciali persenti in , stavolta si torna al passato per le sfide cinque contro cinque e la possibilità di giocare ovunque.

Proprio in occasione dell'EA Play, EA Sports ha tra l'altro installato un campo cinque contro cinque per presentare The Vault e FIFA Street. Queste modalità saranno presenti dunque in FIFA 20 su PS4, Xbox One, Pc, Nintendo Switch e il resto delle piattaforme per cui uscirà il videogioco il prossimo 27 settembre.

Resta da capire quali saranno i campi disponibili su FIFA 20, visto e considerando che nei tre precedenti FIFA Street si spaziava tra diversi continenti e posti assurdi: tra un sottopassaggio a San Paolo e un cantiera navale a , nell'ultimo gioco uscito nel 2008 era presente anche una terrazza affacciata sulla costa in quel di : per la nuove edizione già ufficiali un sottopassaggio ad Amsterdam, una gabbia a Londra e un tetto in .

All'interno di Volta/FIFA Street sarà possibile personalizzare il tuo avatar di gioco femminile o maschile con una gamma di vestiti, acconciature, tatuaggi e specifiche esultanze. La EA Sports ha inoltre svelato al posto de Il Viaggio il Volta Story Mode, una campagna con match potranno essere tre contro tre, tre contro tre senza portiere, quattro contro quattro senza portiere, quattro contro quattro o cinque contro cinque.

Immancabile anche l'online: il Volta League avrà promozioni e retrocessioni, ma anche il Volta World con cui sarà possibile comporre il proprio team con i migliori calciatori al mondo.