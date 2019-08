Stadi FIFA 20: i nuovi e la lista completa

La lista completa degli stadi presenti su FIFA 20: tantissime novità in Bundesliga, un nuovo stadio in Premier League.

Come ogni anno c'era grande attesa di scoprire quali sarebbero stadi gli stadi ufficiali presenti su FIFA 20.

L'annuncio da parte della Ea Sports non è ancora arrivato, ma la lista svelata durante il Gamnescom di Colonia dovrebbe essere quasi definitiva.

Le novità arrivano soprattutto dalla , che proporrà 13 nuovi stadi su FIFA 20. In Premier League ci saranno come su tutti gli stadi ufficiali, con l'aggiunta del Bramall Lane dello Sheffiled United..

Non ci sarà l'Allianz Stadium, visto che come è noto i diritti e le licenze della sono stati acquistati in esclusiva dalla Konami per PES 2020.

Di seguito la lista completa degli stadi presenti su FIFA 20.

NUOVI STADI FIFA 20

Bramall Lane ( )

Groupama Stadium ( )

BayArena ( )

Commerzbank-Arena ( Francoforte)

Dusseldorf Arena (Dusseldorf)

Opel Arena ( )

PreZero Arena ( )

Red Bull Arena ( )

RheinEnergieStadion (Colonia)

Volkswagen Arena ( )

Weserstadion ( )

WWK Arena ( )

HDI-Arena ( 96)

Max-Morlock-Stadion ( )

Mercedes-Benz Arena ( )

Estadio Josè Zorrilla (Valladolid)

El Alcoraz ( )

Campo de Vallecas ( )

Red Bull Arena ( )

STADI FIFA 20: LISTA COMPLETA

PREMIER LEAGUE

Anfield ( )

Emirates Stadium ( )

Goodison Park ( )

St. James’ Park ( )

St. Mary’s Stadium ( )

Stamford Bridge ( )

Vicarage Road ( )

Selhurst Park ( )

London Stadium ( United)

Old Trafford ( )

King Power Stadium ( )

Etihad Stadium ( )

Vitality Stadium (Bournemouth)

Turf Moor ( )

The Amex Stadium ( & Hove Albion)

Carrow Road ( )

Villa Park ( )

Molineux Stadium (Wolverhampton Wanderers)

Hotspur Stadium (Tottenham)

Wembley Stadium (Nazionale inglese)

Bramall Lane (Sheffield United)

LIGA

Wanda Metropolitano ( )

Santiago Bernabéu ( )

Estadio Mestalla ( )

Estadio ABANCA-Riazor (Deportivo La Coruña)

Estadio Benito Villamarín ( )

Estadio La Rosaleda (Málaga)

Estadio San Mamés ( Bilbao)

Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla)

Coliseum Alfonso Pérez ( )

Estadio de Gran Canaria (UD Las Palmas)

Estadio de la Cerámica (Villareal)

RCDE Stadium ( )

Estadio de Balaídos ( Vigo)

Municipal de Ipurua ( )

Estadio Ciutat de València ( )

Estadio de Anoeta ( )

Municipal de Butarque (Leganés)

Estadio de Mendizorrotza (Alavés)

Estadio Josè Zorrilla ( )

SERIE A

San Siro ( ed )

Stadio Olimpico ( e )

BUNDESLIGA

BORUSSIA-PARK ( Mönchengladbach)

Veltins Arena ( 04)

Olympiastadion (Herta Berlino)

Signal Iduna Park (Borussia )

BayArena (Bayer Leverkusen)

Commerzbank-Arena (Eintracht Frankfurt)

Dusseldorf Arena (Dusseldorf)

Opel Arena (FSV Mainz)

PreZero Arena (Hoffenheim)

Red Bull Arena (RB Leipzig)

RheinEnergieStadion (FC Koln)

Volkswagen Arena (Wolfsburg)

Weserstadion (Werder Bremen)

WWK Arena (Augsburg)

LIGUE 1

Parc des Princes ( )

Orange Vélodrome ( )

Groupama Stadium (Lione)

GLI ALTRI STADI UFFICIALI

Stadium of Light (Sunderland)

KCOM Stadium ( )

Loftus Road ( )

Fratton Park (Portsmouth)

Riverside Stadium ( )

FC Stadium (Stoke City)

The Hawthorns ( Albion)

Liberty Stadium ( )

Craven Cottage ( )

City Stadium (Cardiff)

Kirklees Stadium ( )

HDI-Arena (Hannover 96)

Max-Morlock-Stadion (FC Nurnberg)

Mercedes-Benz Arena (VFB Stuttgart)

Volksparkstadion (Amburgo)

Estadio de Montilivi ( )

El Alcoraz (Huesca)

Campo de Vallecas (Rayo Vallecano)

Johan Cruyff Arena ( Amsterdam)

Donbass Arena (Shaktar Donetsk)

Otkrytie Arena ( )

BC Place Stadium ( )

CenturyLink Field ( )

StubHub Center (Los Angeles Galaxy)

Mercedes-Benz-Arena ( )

Red Bull Arena (New York Red Bulls)

Estadio Azteca (Club América)

King Abdullah Sports City (Al-Ittihad e Al-Ahli)

King Fahd Stadium (Nazionale )

Panasonic Stadium Suita (Gamba Osaka)

STADI GENERICI

Al Jayeed Stadium

Aloha Park

Arena del Centenario

Arena D’Oro

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio de las Artes

Estadio El Medio

Estadio Presidente G.Lopes

Euro Park

FEWC Stadium*

Forest Park Stadium

Ivy Lane

Molton Road

O Dromo

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion