FIFA 20 Demo: data di uscita, download e peso

Il 27 settembre sbarcherà finalmente FIFA 20: poco prima arriverà anche la versione demo per provare una parte del gioco.

Presentato all'EA Play di giugno, FIFA 20 sta per arrivare nei negozi fisici e digitali. La grande attesa per il nuovo titolo della saga calcistica di EA Sports sta per concludersi: il 27 settembre milioni di videgiocatori potranno mettere le mani su una delle uscite autunnali più attese.

Se i possessori di EA Access, nonchè chi avrà ordinato alcune versioni speciali di FIFA 20, potranno giocare al titolo qualche giorno prima del previsto, una prima impressione mondiale potrà arrivare una volta rilasciata la demo in contemporanea in giro per il mondo.

DATA DI USCITA DEMO FIFA 20

A meno di sorprese, la demo di FIFA 20 sarà disponibile tra il 12 e il 14 settembre. Considerando che di solito questa viene rilasciata due settimane prima dell'uscita definitiva del gioco, questa sarà disponibile al download quasi sicuramente il 13.

SQUADRE DEMO FIFA 20

Considerando il rinnovo delle partnership con le big d'Europa, FIFA 20 dovrebbe ripresentare , , , , , , , Munich, e . Non ci saranno invece Barcelona, , , e , legate a PES. Nella Demo saranno comunque giocabili anche due o tre squadre nipponiche, statunitensi e sudamericane.

PESO DEMO FIFA 20

L'ufficialità del peso del downoload della demo di FIFA 20 arriverà solamente il giorno stesso dell'uscita, o al massimo qualche giorno prima. Secondo indiscrezioni questa dovrebbe comunque essere tra gli 8 e i 10 GB per Origin, Xbox e PlayStation.

VOLTA DEMO FIFA 20

Dopo l'addio al Viaggio con Alex Hunter, la FIFA 20 punta tutto su FIFA Volta, ovvero un FIFA Street aggiornato per il nuovo decennio. Un assaggio della modalità da strada sarà sicuramente presente nella demo: si potrà giocare sui tetti, nei sottopassaggi e in un cantiere navale.