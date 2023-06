Doppia papera di Radu: l'Auxerre perde col Lens e retrocede in Ligue 2

L'Auxerre retrocede perdendo in casa contro il Lens all'ultima giornata: pesano i due colossali errori del portiere di proprietà dell'Inter.

L'Auxerre deve fare i conti con un'amara retrocessione in Ligue 2, maturata proprio all'ultima giornata con la squadra di Christophe Pelissier sconfitta davanti al proprio pubblico dal Lens - secondo alle spalle del PSG - e costretta a tornare al secondo piano del calcio francese soltanto un anno dopo il ritorno ai massimi livelli.

I 3-1 finale, infatti, non lascia scampo. Nella notte dello Stadio Abbé-Deschamps è andata in scena la prestazione da incubo di Ionut Radu, il portiere di proprietà dell'Inter, salito suo malgrado alla ribalta per la clamorosa papera in quel famoso Bologna-Inter della passata stagione, risultata decisiva nella corsa Scudetto che alla fine ha premiato il Milan di Stefano Pioli.

Questa volta, però, il portiere rumeno di errori colossali ne ha commessi addirittura due. Il Lens ha sbloccato il risultato grazie al piazzato in buca d'angolo di Maurice, capace poi di ripetersi nella ripresa, insaccando a porta vuota proprio su una clamorosa uscita a vuoto di Radu che ha 'bucato' completamente l'intervento spianando la strada all'avversario.

A venti minuti dalla fine l'Auxerre è tornato in partita grazie all'ex Milan e Genoa Niang, abile a sfruttare uno svarione del portiere Leca. Ma proprio quando i giochi sembravano sul punto di riaprirsi, il Lens ha trovato la rete del definitivo 3-1 con Openda, viziata da un'altra colossale topica di Radu.

La conclusione del classe 2000 sul primo palo sembrava di facile lettura per l'ex estremo difensore di Genoa e Cremonese, il quale però nel tentativo di bloccare la sfera se l'è lasciata sfuggire facendola carambolare in porta. Nient'altro che la pietra tombale sulle speranze salvezza dell'Auxerre.