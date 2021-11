DIRETTA: Il sorteggio dei playoff Mondiali LIVE! Dove vederlo in tv e streaming

I playoff Mondiali saranno suddivisi in due fasi: le semifinali e poi le finali, entrambe in gara unica. Oggi sarà dunque svelata anche la possibile avversaria dell'Italia in finale. Ogni testa di serie ospiterà in casa propria una non testa di serie in semifinale, mentre in finale potranno affrontarsi anche due teste di serie. Alla fine approderanno ai Mondiali del Qatar sei Nazionali.