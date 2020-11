DIRETTA: Napoli-Roma LIVE! Prepartita e formazioni

Mertens riferimento in avanti, con Lozano, Zielinski ed Insigne ad agire qualche metro più dietro. Demme al posto dello squalificato Bakayoko, in coppia con Fabian Ruiz in mediana. In difesa riecco la coppia Manolas-Koulibaly, Di Lorenzo e Mario Rui terzini. Tra i pali Ospina.

Dzeko titolare per la prima volta dopo la positività al Covid-19, il duo Pedro-Mkhitaryan alle sue spalle. Karsdorp e Spinazzola sulle fasce, Veretout e Lorenzo Pellegrini al centro. Difesa orfana di Smalling e Kumbulla: Mancini, Cristante e Ibañez a comporre il terzetto davanti a Mirante.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.