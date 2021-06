DIRETTA - I convocati dell'Italia per Euro 2020: la Notte Azzurra della Nazionale

Dai 28 giocatori attualmente pre-convocati, ci dovranno essere altri due tagli per portare l'elenco completo a 26 giocatori. Per quanto riguarda il reparto arretrato, a contendersi un ultimo posto utile saranno Toloi e Gianluca Mancini, con il primo che appare al momento in vantaggio.

A centrocampo invece, l’ultimo ballottaggio dovrebbe avere per protagonisti Sensi e Cristante.

In linea teorica non dovrebbero esserci ballottaggi in attacco, ma Raspadori potrebbe non essere ancora definitivamente fuori dai giochi. A quel punto potrebbe rischiare uno degli attaccanti presenti attualmente.