Cosa ha Ilicic: i problemi dello sloveno, la sua stagione è finita?

Dalle preoccupanti parole di Gasperini all'iniziativa social dei tifosi: il massimo riserbo dell'Atalanta sulle condizioni di Josip Ilicic.

La splendida stagione condotta dall' di Gasperini rischia di dover finire con una preoccupante nota negativa: le condizioni di Josip Ilicic stanno diventando un vero e proprio mistero all'interno dell'ambiente nerazzurro.

QUANDO HA GIOCATO L'ULTIMA VOLTA ILICIC?

Lo sloveno non gioca dallo scorso 11 luglio, quando la Dea pareggiò per 2-2 sul campo della : in quell'occasione il fantasista di Gasperini fu sostituito a inizio ripresa e da quel momento in poi non è più tornato in campo.

COSA HA ILICIC?

Dopo l'ultimo match giocato contro la Juventus Ilicic ha saltato le successive cinque partite: inizialmente si era parlato di un infortunio muscolare, ma a quanto pare il problema si è prolungato rivelandosi più serio del previsto.

Secondo alcune indiscrezioni, che attualmente non trovano però conferma, il giocatore dell'Atalanta sarebbe frenato da alcuni problemi personali che ne stanno condizionando il rendimento sia dal punto di vista fisico che mentale.

Nel frattempo i tifosi hanno avviato un'iniziativa social per fargli sentire il supporto dell'intero popolo nerazzurro: molti sostenitori hanno cambiato la propria foto profilo sui rispettivi social in segno di affetto nei confronti di un giocatore che stava vivendo la sua miglior stagione della carriera.

I TEMPI DI RECUPERO DI ILICIC

Ad oggi sembra dunque impossibile quantificare i tempi di recupero di Josip Ilicic: l'Atalanta ha sempre tenuto il massimo riserbo sulle condizioni del suo giocatore e lo stesso Gasperini ha posto più di un punto interrogativo riguardo un possibile recupero per la super sfida di contro il :