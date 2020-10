Sorriso Atalanta, Ilicic titolare contro il Napoli: non giocava da tre mesi

Arriva finalmente il momento di Josip Ilicic, assente dai campi da ben 3 mesi: lo sloveno non giocava dallo scorso 11 luglio contro la Juventus.

Il sabato di si apre con una bellissima notizia: il ritorno in campo di Josip Ilicic, che rivede il terreno di gioco dopo tre mesi dall'ultima volta. Lo sloveno partirà infatti titolare in occasione del big match che l' di Gasperini giocherà sul campo del .

L'ultima partita di Ilicic risale infatti allo scorso 11 luglio nella partita contro la : poi il buio di un periodo complicato, probabilmente il più duro della sua carriera. Tante le riflessioni in questi mesi e il pensiero di poter mollare il calcio: il grande affetto dei tifosi non è mai mancato e il trequartista ha così deciso di mettere alle spalle i fantasmi che lo attanagliavano.

Una gradita sorpresa per l'Atalanta e per tutto il calcio italiano, che ritrova uno dei grandi protagonisti della passata stagione: un rinforzo di primissimo livello per Gasperini, che potrà ora disporre di un parco attaccanti ancora più competitivo su tutti i fronti.

Il punto più alto toccato proprio nella storica doppia sfida di contro il con i cinque goal segnati tra andata e ritorno: dopo i gravi problemi personali Ilicic aveva annunciato il suo ritorno sui campi di Zingonia tramite un messaggio social, oggi finalmente il ritorno anche in Serie A.