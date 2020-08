Riecco Ilicic, post sui social per ringraziare i compagni: "Grandi"

Lo sloveno torna a postare sui social dopo la sua partenza per la Slovenia, ringraziando i compagni e facendosi vedere con la moglie.

Riecco Josip Ilicic. Non in campo: per quello forse ci sarà ancora tempo. Intanto, il giocatore dell' torna a farsi vedere sui social, con un post dedicato ai compagni, che ieri hanno festeggiato il terzo posto mostrando la maglia con il numero 72.

"Grandi"

Il giocatore si trova in permesso in Slovenia, a casa, dove è tornato per risolvere questioni personali e ritrovare la serenità smarrita. Una foto pubblicata nelle proprie storie lo immortala insieme alla moglie Tina.

L'ultima presenza di Ilicic risale a quasi un mese fa, l'11 luglio, allo Stadium. Il suo impiego in sembra comunque molto difficile.