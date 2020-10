Gasperini annuncia: "Ilicic viene a Napoli, vediamo se dall'inizio"

Dopo mesi di buio interiore e di assenza dai campi di calcio, Josip Ilicic può finalmente tornare a sentirsi un calciatore vero. Un simbolo dell' , un funambolo stimato da tutta . La sua ripartenza si chiama , come annunciato da Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida contro i partenopei.

"Ilicic verrà a Napoli con noi. Vediamo se giocherà dall'inizio o no, ma intanto lo abbiamo recuperato - le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa - Non ha avuto un infortunio che preveda dei tempi di recupero, non ha perso la capacità di giocare. Vedremo come starà anche mentalmente. Per noi è una grande notizia".