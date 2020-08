Atalanta terza in Serie A: grande festa con la maglia di Ilicic

La squadra bergamasca ha festeggiato la conferma ai gironi di Champions League: sul campo la dedica per Ilicic, tornato in patria.

Si chiude con il terzo posto la magnifica stagione dell' in , un piazzamento che conferma ancora una volta l'inserimento dei bergamaschi tra le big assolute della Serie A. Nonostante la sconfitta contro l' , il team Gasperini ha chiuso con la sicurezza di giocare la anche il prossimo anno.

Rispetto alla , quarta e con una minima percentuale di poter giocare l'Europa League in caso di successi internazionali di e , l'Atalanta è sicura di poter nuovamente calcare i più grandi campi continentali, comunque vada la final eight dell'attuale Champions a Lisbona.

Sul campo dello stadio di Bergamo è andata in scena una grande festa da parte dei giocatori dell'Atalanta, con grande protagonista l'assente Ilicic. Lo sloveno è tornato in patria e non giocherà la Champions League, ma i compagni hanno sfoggiato la sua maglia per stare vicino al compagno di squadra.