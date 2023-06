Corriere dello Sport - Dessers saluta la Cremonese: è ad un passo dai Rangers

Gli scozzesi sarebbero vicinissimi all'attaccante che quest'anno ha segnato 6 goal in A con la Cremonese, la quale incasserà 5 milioni di euro.

I suoi 6 goal in 26 apparizioni ufficiali non sono bastati alla Cremonese per scongiurare il triste scenario della retrocessione in Serie B, maturata ad un solo anno di distanza dal ritorno in massima serie.

Un mesto epilogo che Cyriel Dessers non è riuscito ad evitare nel corso della sua prima stagione in Italia che, a conti fatti, potrebbe essere anche l'ultima.

Come riferito dal 'Corriere dello Sport', la discesa dei grigiorossi verso la B annovera tra le sue conseguenze quella di un addio ormai scontato per l'attaccante nigeriano.

Nonostante un contratto che lo leghi ai lombardi sino al 30 giugno 2027, Dessers non ha alcuna intenzione di scendere nel campionato cadetto e, di conseguenza, è già al lavoro insieme al suo entourage per cercare una nuova destinazione.

Sul classe 1994, infatti, si registra il blitz dei Rangers destinato a sfociare nella proverbiale fumata bianca. Sempre secondo il 'Corriere dello Sport', l'accordo tra le parti è ormai vicinissimo e dovrebbe perfezionarsi sulla base di un esborso vicino ai 5 milioni di euro.

L'ex calciatore del Feyenoord è ormai pronto per approdare sul palcoscenico della Premier scozzese. Il tutto con buona pace della Cremonese che con i suoi goal sperava di strappare la permanenza in A e che invece sarà costretta ad affidarsi a nuove forze per compiere un'altra risalita al piano più alto del calcio italiano.