Consigli Fantacalcio Serie A 2022-2023: chi prendere all'asta

Chi prendere all'asta del Fantacalcio 2022-2023: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti migliori da comprare. Tutti i consigli.

Portieri da prendere all'asta del Fantacalcio

Difensori da prendere all'asta del Fantacalcio

Centrocampisti da prendere all'asta del Fantacalcio

Attaccanti da prendere all'asta del Fantacalcio

PORTIERI DA PRENDERE ASTA FANTACALCIO

I giocatori da comprare all'asta del: big, consigliati e scommesse, fascia per fascia. Tutti i consigli sui migliori portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti su cui puntare.

PORTIERI BIG: Maignan, Szczesny

Poco da dire su Maignan: è stato il miglior portiere dell'ultima stagione per rendimento complessivo e rimane la scelta top assoluta, una di quelle per cui vale la pena attingere al budget. Dietro di lui c'è Szczesny, mister para-rigori. Se si dovesse confermare sui livelli bonus della passata stagione, allora sarebbe il portiere da Fantacalcio per eccellenza. Anche per lui uno sforzo economico vale la pena farlo.

PORTIERI CONSIGLIATI: Gollini, Handanovic, Maximiano, Meret, Musso, Rui Patricio

Scende di un gradino Handanovic dopo l'ultima altalenante stagione e l'arrivo di Onana potrebbe condizionare i fantallenatori. Di sicuro il titolare è lui, ma nel corso del campionato non è da escludere un'alternanza tra i due. Questo aspetto potrebbe deprezzare entrambi e trasformare Handanovic nella migliore occasione qualità-prezzo per la porta. Meret, con l'addio di Ospina, è il titolare sicuro del Napoli: niente più fastidiosi ballottaggi e prezzo possibilmente vantaggioso. Stesso discorso per quanto riguarda il portiere della Lazio, che sarà indubbiamente Maximiano dopo le partenze di Strakosha e Reina. Potrebbe andare via a poco e rivelarsi un buon affare. Chi invece costerà un po' di più è Rui Patricio: il portoghese è un'ottima scelta, ma un top, quindi non fate spese folli e ricordatevi delle giornate no della Roma, che ci saranno anche quest'anno. Infine tra i consigliati mettiamo Gollini e Musso, due che al giusto prezzo si possono anche prendere in coppia. Gollini è stato preso per fare il titolare e parte avanti nelle gerarchie a Terracciano: potrebbe essere lui la sorpresa stagionale tra i pali.

SCOMMESSE: Cragno, Silvestri, Skorupski, Vicario

Questi sono i nomi giusti se state cercando coppie e non terzetti unici. Quei portieri da affiancare a un medio big (tipo Meret, Maximiano o Rui Patricio) per garantirsi un'opzione in più da sfruttare in base alle giornate. Cragno al Monza intriga parecchio, è una di quelle scommesse che ci piacerebbe fare. Silvestri da qualche anno è ormai una certezza, portiere perfetto per un'alternanza vincente in leghe da 8 in su. Skorupski, al pari di Vicario, è stato forse la rivelazione della scorsa stagione di Serie A, tra clean sheet e bonus. In leghe non troppo numerose potrebbero essere battuti anche a prezzo base, soluzione perfetta se volete costruire un terzetto di portieri low cost, senza puntare sui big.

DIFENSORI DA PRENDERE ASTA FANTACALCIO

GOAL

DIFENSORI BIG: Bremer, Dumfries, Skriniar, Theo Hernandez

Parlare di Theo Hernandez sarebbe superfluo. Sapete già che tra i difensori è quello per cui vale la pena fare una piccola follia. Attenzione invece alla situazione relativa a Dumfries e Skriniar: il mercato dell'Inter potrebbe condizionare i loro prezzi, specie se farete l'asta prima della chiusura della sessione estiva. Per entrambi vale la pena rischiare, perché si tratta di due top per la difesa in termini di bonus e voti, ma occhio al prezzo, non esagerate. Zero dubbi infine su Bremer, il post De Ligt alla Juventus. Rientra di diritto tra i difensori top dopo l'ultima stagione e quest'anno in bianconero potrebbe addirittura migliorarsi.

DIFENSORI CONSIGLIATI: Biraghi, Bonucci, Demiral, Di Lorenzo, Gosens, Karsdorp, Lazzari, Milenkovic, Rrahmani, Singo, Smalling, Spinazzola, Tomori, Udogie, Zappacosta

In questa lista c'è chi top potrebbe tornare ad esserlo. Si tratta di Robin Gosens, che con l'addio di Perisic prenderà possesso in via definitiva della fascia sinistra. Può essere sottovalutato e trasformarsi nel grande affare tra i difensori. Sì ovviamente a Bonucci perché i suoi bonus li porterà sempre, Di Lorenzo rimane una certezza in un Napoli in ricostruzione, al pari di Rrahmani. Puntateci anche quest'anno. A proposito di certezze, Tomori è una di quelle. L'insostituibile di Pioli in difesa. Spinazzola e Karsdorp le due frecce della Roma: l'italiano ha totalmente recuperato dall'infortunio e può subito tornare al top. Smalling sicuramente meglio di Ibanez e Mancini, Lazzari si è ripreso la fiducia di Sarri e merita anche la vostra. Biraghi viene spesso sottovalutato, ma gli angoli e le punizioni della Fiorentina partiranno comunque dai suoi piedi. Milenkovic l'anno scorso ha deluso in termini di bonus ma ogni stagione fa storia a sè: se viene snobbato, approfittatene. Al contrario Udogie e Singo godranno sicuramente di un appeal più alto. Si riconfermeranno sugli stessi livelli? Difficile dirlo, per questo motivo non pagateli come un top. Più abbordabili gli atalantini Demiral e Zappacosta: non costeranno tanto e sono perfetti per puntellare al meglio la difesa.

SCOMMESSE: Birindelli, Cambiaso, Dodò, Erlic, Kim, Romagnoli, S. Bastoni, Soppy

Cominciamo da Alessio Romagnoli. Il trasferimento alla Lazio potrebbe renderlo il perfetto quarto o quinto slot della vostra difesa. Titolare e potenzialmente anche da bonus, bella scommessa. Kim tra i nuovi del Napoli è quello che potrebbe dare maggiori garanzie. Lo chiamano 'The Monster' e solo per questo ci si dovrebbe scommettere. Cambiaso al Bologna sostituirà Hickey e se lo facesse anche in termini di rendimento allora sarebbe l'affare che state cercando. Occhio anche a Dodò della Fiorentina, nuovo titolare della fascia destra. Brasiliano, di grande spinta. Possibile sorpresa da bonus. Erlic è tornato al Sassuolo per fare il titolare dopo la partenza di Chiriches. Sempre pericoloso su palla inattiva, diventa un perfetto quinto-sesto slot. Simone Bastoni dello Spezia è uno di quelli su sui scommettere a prescindere, specie se listato difensore, visto che giocherà principalmente a centrocampo. Soppy nell'Udinese può fare lo stesso percorso fatto da Udogie nella scorsa stagione. E' lui l'erede designato di Molina. Infine occhio al figlio d'arte Birindelli, classico colpo low cost che regala soddisfazioni. Cinque goal e otto assist nelle ultime tre stagioni al Pisa. Nel Monza giocherà come quinto, con licenza di portare bonus.

CENTROCAMPISTI DA PRENDERE ASTA FANTACALCIO

GOAL

CENTROCAMPISTI BIG: Barak, Calhanoglu, Chiesa, Fabian Ruiz, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Pasalic, Pellegrini, Pogba

Un gruzzoletto per uno o più di loro è necessario se volete vincere il Fantacalcio. Mlilinkovic-Savic, mister 'doppia-doppia', e Pellegrini sono quelli che sicuramente valgono la spesa più alta. Il dilemma riguarda Chiesa e Pogba: quanto spendere per loro? Per Chiesa l'investimento va fatto, senza girarci troppo intorno. La stagione è lunga e lui ha tutto il tempo di tornare al top ed essere un fattore. Per quanto riguarda Pogba, l'infortunio subito potrebbe abbassare il suo valore in sede d'asta. In tal caso sarebbe giusto sfruttare l'occasione, perché il 'Polpo' in Serie A può ancora fare tutta la differenza del mondo. Pasalic e Barak, devastanti lo scorso anno, costeranno parecchio. Tra i due la bilancia pende dal lato di Barak, che se dovesse restare a Verona sarebbe titolare inamovibile oltre che rigorista. Luis Alberto e Calhanoglu vanno ad intermittenza, ma nelle giornate giuste sono dei valori aggiunti e alla lunga risultano comunque determinanti nell'arco della stagione. Fabian Ruiz, se mantiene lo stesso rendimento, è un top assoluto. Costerà comunque di meno e si può affiancare a un'altra prima scelta.

CENTROCAMPISTI CONSIGLIATI: Bajrami, Barella, Bonaventura, Brahim Diaz, Brozovic, Candreva, Cuadrado, Felipe Anderson, Frattesi, Lazovic, Lukic, Malinovskyi, Pereyra, Sabiri, Sensi, Tonali, Traoré, Zaccagni, Zaniolo, Zielinski

Non sono top ma possono diventarlo, la linea è sottilissima se parliamo di Zaccagni, Zaniolo e Malinovskyi. Tre che se beccano la stagione giusta possono farvi vincere il Fantacalcio. Poco più giù c'è Zielinski, sempre inspiegabilmente sottovalutato all'asta, ma alla fine capace di determinare. Traoré del Sassuolo, se è quello visto nella seconda parte della scorsa stagione, può essere considerato un big. Con la partenza di Djuricic sarà pure titolare. Tuttavia, la certezza che possa riconfermarsi non ce l'abbiamo. Quindi, consigliatissimo sì, ma non svenatevi. Poi ci sono gli 'affiancatori' perfetti, quelli per completare alla grande il vostro centrocampo titolare: si tratta di Barella, Brozovic, Candreva, Pereyra e Tonali. Ottimi voti e bonus assicurati al giusto prezzo, con loro non sbagli mai. Bajrami ottimo quinto-sesto slot, così come Sabiri, Sensi e Lukic, che al Torino sarà il rigorista disegnato dopo l'addio di Belotti. Un pensierino su Bonaventura va sempre fatto, perché è lui il vero incursore nella Fiorentina di Italiano. Felipe Anderson sì, ma senza spendere chissà quanto. Cuadrado listato da centrocampista (lo scorso anno era difensore) perde qualcosa, ma rimane comunque una certezza come quarto-quinto slot. Frattesi se resta al Sassuolo va preso, ma pagandolo il giusto. Lazovic è l'immancabile colpo low cost che all'occorenza può risolversi la giornata in tempi di magra. Perché consigliamo Brahim Diaz? Perché dopo il calo nello scorso campionato non costerà tantissimo e alla fine è sempre il titolare sulla trequarti nel Milan. Se ritrova la giusta brillantezza avete fatto bingo.

SCOMMESSE: Adli, Damsgaard, Ederson, Gyasi, Ikoné, Kvaratskhelia, Lobotka, Makengo, Marin, Matic, Mkhitaryan, Pessina, Politano, Radonjic, Ricci, Soriano, Strefezza, Valoti

Andiamo con ordine e iniziamo con i nuovi arrivati. Kvaratskhelia probabilmente non lo sapete pronunciare, ma poco importa. Da centrocampista è un colpo da fare, perché giocherà nel tridente offensivo e avrà tanto spazio. Stesso discorso vale per Radonjic: da attaccante non avrebbe avuto lo stesso appeal, ma listato a centrocampo acquista tutt'altro valore. Considerate che giocherà alla Brekalo, con la differenza che non vi occuperebbe uno slot in attacco. Potenzialmente la scomessa perfetta. Attenzione anche ad Adli: nel precampionato ha convinto parecchio e si giocherà il post con Brahim, con la possibilità di essere impiegato anche nei due davanti alla difesa. Vale una puntata, senza esagerare ovviamente, perché i colpi ce li ha e potrebbe candidarsi a rivelazione stagionale. Passiamo adesso a chi ha cambiato ruolo, su tutti Politano e Gyasi, che da centrocampisti sono quasi un lusso. Il primo più scommessa, il secondo quasi una certezza vista la sua titolarità nello Spezia. Ikoné invece è rimasto centrocampista e questa è una buona notizia per chi vuole puntare ancora su di lui. Provarci ci sta, al giusto prezzo ci potrete solo guadagnare. Ederson all'Atalanta intriga, anche se non sarà più titolare fisso. Makengo e Lobotka due prototipi ideali per quinto-sesto slot: buoni voti e qualche bonus a sorpresa. Matic è un uomo di Mourinho: non è il classico centrocampista da bonus, ma non va sottovalutato perché comunque sarà il titolare indiscusso in mezzo al campo nella Roma. Poi ci sono quelli in cerca di riscatto: Damsgaard, Pessina, Soriano e Marin (trasferitosi all'Empoli) vengono da un'ultima stagione disastrosa, ma è proprio questo il momento giusto per puntarci. Specialmente per quanto riguarda Soriano. Ricci scommessina low cost nel Torino, sarà titolare e può sorprendere. Occhio a non sottovalutare Mkhitaryan, perché avrà spazio e può diventare una risorsa nell'arco della stagione. Tra le neopromosse i nomi da scrivere in lista sono Valoti e Strefezza. Il primo rigorista del Monza e leader tecnico in mezzo al campo, il secondo autentico crack della scorsa stagione col Lecce, con 14 goal e 6 assist.

ATTACCANTI DA PRENDERE ASTA FANTACALCIO

ATTACCANTI BIG: Abraham, Berardi, Dybala, Immobile, Lautaro, Leao, Lukaku, Osimhen, Vlahovic, Zapata

Non hanno bisogno di presentazioni o consigli particolari. Lukaku è tornato all'Inter per essere di nuovo l'uomo Fantacalcio. Al suo stesso livello partono Immobile, Vlahovic e Abraham. Per prendere uno di loro vale la pena spendere gran parte del budget. Poco più sotto ci sono i vari Leao, Lautaro, Osimhen e Berardi. Con loro, in leghe non troppo numerose, non è impossibile pensare di formare una coppia qualora non si riuscisse ad arrivare a uno dei top 3. Dybala alla Roma è forse l'acquisto più intrigante che ogni allenatore vorrà fare. C'è ovviamente l'incognita fisica, ma qualora la fortuna sorridesse alla 'Joya' ci si potrebbe godere un giocatore da vittoria del Fantacalcio. Sarà probabilmente anche il nuovo rigorista dei giallorossi, Abraham permettendo, e questo è un altro fattore da non sottovalutare. Infine c'è Zapata: anche per lui vale il dicorso dell'incognita fisica, ma Duvan al 100% è un super top. Quest'anno potrebbe costare qualcosa in meno e permettermi di inserirlo nel vostro attacco con un altro big.

ATTACCANTI CONSIGLIATI: Arnautovic, Beto, Bonazzoli, Caprari, Caputo, Deulofeu, Di Maria, Dzeko, Giroud, Jovic, Lozano, Nico Gonzalez, Pedro, Raspadori, Sanabria, Simeone

Quanto ci siete rimasti male per Di Maria listato come attaccante? Noi parecchio. Da centrocampista sarebbe stato il colpo dei sogni (anche se fa parte della lista degli 'editabili', quindi se usate questa opzione nella vostra lega potrete decidere di cambiarne il ruolo) mentre da attaccante inevitabilmente perde qualcosa. Questo però non significa che non sia da prendere. Bisogna solo stare attenti a non esagerare con i crediti, ma uno come il 'Fideo' come terzo slot offensivo può comunque farvi svoltare la stagione. Come può farvi svoltare Luka Jovic: c'è chi lo sogna nella propria fanta-rosa e c'è chi mente. Alla Fiorentina sarà titolare e probabilmente anche rigorista. Il secondo slot per eccellenza in leghe non troppo numerose, ma anche il primo in leghe da 12 squadre in su. Nella Viola c'è ovviamente anche Nico Gonzalez, che è rimasto attaccante ma con un appeal decisamente più alto dopo il gran finale della scorsa stagione. L'argentino è un perfetto terzo slot, ma se avete bisogno della doppia cifra assicurata allora buttatevi sui vari Arnautovic, Caputo, Beto, Simeone, Raspadori e Giroud. Con loro si può comporre anche un tridente titolare in leghe da 10 in su, rinunciando magari a un super big. Deulofeu e Caprari sono reduci dalla miglior stagione della loro carriera, ma si riconfermeranno? Il primo è rimasto a Udine, il secondo si è trasferito al Monza. In molti lo scorso anno li hanno avuti in coppia: è un esperimento che si può riproporre, completando però il tridente con un big che via dia certezze. Pedro ci sta sempre, anche lui ideale come terzo slot. Bonazzoli vale una puntata perché se si sveglia bene può farvi vincere le giornate. Come quarto slot è consigliatissimo. Sanabria è uno di quelli su cui si può puntare, perché adesso l'attacco del Torino e sulle sue spalle e con continuità la doppia cifra la può raggiungere senza problemi. Lozano è probabilmente l'unico sicuro del posto nell'attacco del Napoli: lo consigliamo perché Spalletti difficilmente ci rinuncerà e può essere sicuramente una risorsa in certe giornate come alternativa al terzetto titolare. Che fare infine con Dzeko? La risposta è prenderlo. Perché Lukaku e soprattutto Lautaro non le giocheranno tutte e Edin gode della stima totale di Inzaghi. Ovviamente non si può considerare più un super big, ma al giusto prezzo (per esempio tra i 40 e i 60 milioni in un budget di 500) può essere un affare.

SCOMMESSE: Alvarez, Botheim, Cancellieri, Ceesay, Ciofani, Colombo, Dany Mota, Destro, Henry, Muriel, Origi, Verde

"L'ho preso a 1 e tutti mi ridevano in faccia". A fine anno questa frase potrebbe riguardare uno di loro. Che sia Botheim, l'amico di Haaland approdato alla Salernitana per conquistare la Serie A? Oppure Augustin Alvarez, il 21enne uruguayano comprato dal Sassuolo per sostituire Scamacca? Oppure Colombo, il talento scuola Milan pronto a esplodere con la maglia del Lecce? Le scommesse da fare come al solito non mancano, dipende tutto da voi. Magari vi attira di più l'usato sicuro di Daniel Ciofani e Mattia Destro, due che in doppia cifra possono arrivarci tranquillamente se beccano l'annata giusta. Senza dimenticare il talento esplosivo di Dany Mota, possibile grande rivelazione col Monza di Berlusconi. A Lecce, oltre Colombo, c'è anche Ceesay, arrivato al Via del Mare da fresco campione di Svizzera con lo Zurigo dall'alto dei sui 20 goal e 11 assist messi a referto. Altrimenti fidatevi di Daniele Verde, che costa poco e vi regala soddisfazioni se riuscite ad alternarlo nel momento giusto. O scommettete su Cancellieri come ultimo slot, perché magari alla Lazio trova più spazio di quanto pensate. C'è anche l'opzione Henry, che se dovesse partire Simeone diventerebbe l'attaccante titolare del Verona. Non una roba da poco. Inoltre a Venezia ha dimostrato di saper segnare, quindi con o senza il Cholito da sesto slot ci sta eccome. Chiudiamo infine con due nomi grossi che non sappiamo bene come trattare: Origi e Muriel. Il belga non parte titolare al Milan, ma Giroud ha già dimostrato di non poterle giocare tutte. L'ex Liverpool può giocare sia come punta che come esterno, noi la scommessa su di lui la appoggiamo, specie se low cost. Per quanto riguarda Muriel, dipende tutto dal mercato: il consiglio è quello di farla comunque una puntatina. Meglio averlo in rosa che averlo contro uno come lui. Durante la stagione può sempre tornare utile.