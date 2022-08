Il portiere della Juventus ha chiesto il cambio nel primo tempo contro lo Spezia: era appena tornato in campo dopo un k.o agli adduttori..

Wojciech Szczęsny di nuovo k.o. Infortunio per il portiere polacco, sostituito nel primo tempo della gara contro lo Spezia: l'ex Roma ha chiesto immediatamente il cambio dopo un corner in cui è caduto male sulla caviglia. Dentro Perin al minuto 43.

Grande sfortuna per Szczesny, rimasto fuori per i primi incontri di campionato in seguito ad un k.o agli adduttori: tornato a disposizione per la sfida contro la Roma, era stato sostituito da Perin per le gare contro Sassuolo, vinta all'esordio nella nuova Serie A, e contro la Sampdoria, pareggiata.

L'INFORTUNIO DI SZCZESNY

Il portiere ex Arsenal è caduto male sulla caviglia destra dopo un intervento in area: in seguito al contatto con il terreno di gioco ha chiesto immediatamente, a gran voce, l'intervento dei sanitari. Visibilmente dolorante, ha lasciato il campo in barella.

QUANDO TORNA SZCZESNY?

Sono da valutare le condizioni del portiere polacco, ma il cambio immediato e l'uscita in barella potrebbero portare il giocatore della Juventus a rimanere fermo a lungo. Attese novità nei prossimi giorni riguardo la caviglia destra di Szczesny.

QUANTE PARTITE SALTA SZCZESNY?

L'esito degli esami alla caviglia destra nei prossimi giorni daranno un quadro più preciso delle condizioni di Szczesny. Pronto Perin per le prossime sfide che attendono la Juventus tra Serie A e Champions League.

UN NUOVO PORTIERE ALLA JUVENTUS?

A seconda delle condizioni di Szczesny, i bianconeri potrebbero entrare nel calciomercato nelle ultime ore per provare ad acquistare un nuovo estremo difensore. Mancano poch ore, infatti, alla chiusura delle trattative in entrata e uscita.